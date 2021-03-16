КНПЗ: Коллектив начинается с личности

В нашей быстротечной жизни не так много моментов, когда друзья и сослуживцы говорят друг другу теплые слова не потому, что ты безупречный работник, а просто потому, что ты — неравнодушный человек, хорошая мать, внимательный наставник.

Звание самой заслуженной мамы Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода (дочернее предприятие ПАО "НК Роснефть") недавно получила лаборант химического анализа Марина Аверьянчева. Марина 12 лет работает на предприятии, и за это время уже трижды становилась мамой. И хотя сейчас она находится в декретном отпуске, однако скучает по любимой работе и коллегам. Многодетная мама считает, что: "Настоящая женщина должна обладать внутренней красотой и быть мудрой. Задача мамы — направлять детей, помогать им находить жизненные ориентиры. Но при этом не забывать о себе, о своих целях, иметь возможность самореализации".

Самая молодая мама Куйбышевского НПЗ тоже работает в лаборатории. Лаборант химического анализа Татьяна Плетнева рождением дочери Вероники в декабре прошлого года осчастливила не только родных. Девочка стала юбилейным — тридцатым — заводским малышом в 2020 году.

Юлия Чемерская 18 лет назад пришла на предприятие специалистом по обучению персонала. Пройдя все ступеньки роста, она уже третий год возглавляет отдел по оценке и развитию персонала. В её компетенции не только организация обучения заводчан, но и взаимодействие с вузами и "Роснефть-классом". "Особую радость испытываешь, когда очередной проект получает удачное завершение. Мысли о работе не оставишь за заводской проходной — интересные решения приходят даже ночью", — признается Юлия Викторовна.

А вот самой молодой специалисткой по праву считается лаборант цеха № 5 Алина Ерахтина. Сомнений в выборе места работы у неё не было, и полгода назад, закончив СамГТУ, она отправилась прямиком на завод.

"Коллектив на заводе очень дружный, — рассказывает Алина. — Новичок всегда может обратиться к любому специалисту за советом и помощью. Да и молодёжь здесь активная, неравнодушная. Все вместе мы участвуем в благотворительных акциях, экологических проектах".