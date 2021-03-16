В "Художественном" откроется выставка домовой резьбы "Самарские наличники"

В четверг, 18 марта, в 16:00, в арт-фойе ЦРК "Художественный" откроется выставка домовой резьбы купеческих особняков "Самарские наличники".

Самара начала свою жизнь с бревенчатой крепости. Она неоднократно горела и снова отстраивалась. Поэтому самые старые дома современной Самары датируются второй половиной XIX века. Когда-то мещан и крестьян было больше, чем купцов и дворян и, если зажиточные горожане могли себе позволить отстроить каменный дом, то владельцы парикмахерских, обувщики и мелкие торговцы такой возможности не имели.

Этническое своеобразие Самары, возникшей на пересечении традиционных кочевий поволжских народов и великих торговых путей, отразилось в украшении домов. Среди множества домов нет двух одинаковых по резьбе, даже просто похожие встретить трудно.

Особое место в экспозиции выставки занимают образцы домовой резьбы, выполненные современниками, самарскими мастерами — резчиками — продолжателями традиций деревянного зодчества Самарской губернии.

С каждым годом история уникальных знаний постепенно сходит на нет. Тем ценнее сегодня каждый снимок из фотоэкскурсии "Самарские наличники".