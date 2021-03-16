"Росгосстрах": в этом году злоумышленники чаще выбирают кроссоверы

В "Росгосстрахе" подвели предварительные итоги по числу заявленных убытков по КАСКО с начала года. По сравнению с аналогичным периодом годом ранее, их количество снизилось на 20%, при этом число угонов за первые два месяца уменьшилось более чем вдвое. Особенно заметное снижение угонов произошло в феврале — на 65% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Больше всего страховых случаев по риску "угон" было зафиксировано в северной столице, следом с заметным отрывом идет Москва и Московская область. Среди "угоноопасных" регионов отметились Самарская, Орловская и Тверская области, а также Республика Саха (Якутия).

В первой пятерке по угонам в этом году в "Росгосстрахе" оказались такие марки автомобилей, как Hyundai, Kia, Lexus, Mercedes-Benz, Toyota. Причем, если на протяжении нескольких лет злоумышленники чаще выбирали седаны — Kia, Hyundai, Renault, то в этом году среди угнанных автомобилей заметно больше оказалось кроссоверов (Kia Sportage, Hyundai Santa Fe, Nissan Qashqai, Mitsubishi Outlander).

Как рассказал начальник управления выплат по автострахованию "Росгосстраха" Александр Казимов, основная причина страховых случаев по КАСКО в этом году (с долей свыше 36%) — дорожно-транспортное происшествие при участии двух автомобилей. На втором месте (чуть более 21,5%) — наезд на препятствие, при этом наезд на животных или пешеходов составляет чуть менее 1%. Следом идет повреждение остекления автомобиля — доля заявленных страховых случаев по этой причине составляет порядка 20%.

Более 13% страховых случаев в этом году были заявлены по автомобилям ВАЗ. На втором месте с долей 12,5% — Toyota, далее следуют Renault и Kia, замыкает пятерку с долей 7% Hyundai.

Самый дорогой страховой случай в этом году произошел с самосвалом VOLVO FM-TRUCK 8X4, водитель которого не справился с управлением и перевернулся: ущерб составил более 9,5 млн рублей.

Александр Казимов сообщил, что в прошлом году выплаты "Росгосстраха" по КАСКО составили более 6,8 млрд рублей. Причем все чаще клиенты компании предпочитают дистанционное урегулирование убытков с привлечением специализированного партнерского ПО: так, если в сентябре прошлого года электронным документооборотом воспользовались порядка 5% клиентов, то в феврале этого года — уже 9%. В этом году выплаты "Росгосстраха" по КАСКО уже составили почти 900 млн рублей.