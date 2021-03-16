16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
За участие в эко-марафоне самарцев наградят рублем При облете "Самарской Луки" насчитали всего шесть кабанов В Тольятти готовят дорожную карту решения экологических проблем города Тольяттинскими депутатам удалось отстоять участок леса на улице Баныкина В Самаре запланировано строительство нескольких водоводов и реконструкция насосной станции

Экология Общество

За участие в эко-марафоне самарцев наградят рублем

САМАРА. 16 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 51
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

С 25 марта по 21 апреля пройдет всероссийский эко-марафон "Переработка "Сдай макулатуру – спаси дерево". Жителям Самаркой области предлагают присоединиться. Тех, кто наберет макулатуру от 1000 кило, наградят рублем.

Все, что требуется — собрать ненужную макулатуру (от 300 кг в одном месте) и оставить заранее заявку на ее вывоз официальном сайте акции Сдай-Бумагу.рф или www.Sdai-Bumagu.com.

Для вторичной переработки подойдут глянцевые журналы, газеты, офисная бумага, тетради, крафт-бумага, бумажная упаковка, книги, не представляющие литературной ценности и т. п.

Также можно сдавать административные архивы, архивы организаций — организаторы мероприятий акции гарантируют конфиденциальную утилизацию. Макулатуру следует хорошо перевязать в плотные кипы или плотно и компактно сложить в коробки. Перед этим надо удалить пластиковые элементы, извлечь бумагу из файлов, металлические пружины отделить от старых календарей, тетрадей.

"Гофрокартон в связи с его малой удельной плотностью принимается хорошо развернутый и компактно свернутый либо спрессованный в объеме не более 1 м³ (если не соблюсти эти требования, то переработка гофрокартона не экологична, малый вес при большом объеме в процессе транспортировки не перекрывает вреда от выхлопов автомобиля)", — уточняют организаторы.

В акции-соревновании могут принять участие все районы и города Самарской области. Всем участникам обещают раздать благодарности, а самые результативные получат награду.

Так, денежные премии (от 1 рубля за 1 кг) получат те, кто соберет в одной точке сбора макулатуру от 1000 килограммов. А если общий результат региона будет более 100 тонн, финалисты получат ценные призы.

За первое место на выбор будут предоставлены телескоп или хвойная аллея, за второе место — лиственная аллея или спорткомплекс (турник, брусья, вертикальная лестница), за третье — аллея из плодовых деревьев или цифровой микроскоп.

К участию приглашают учебные заведения, общественные организации, предприятия, компании и другие учреждения всех населенных пунктов Самары и Самарской области.

"Отдельные граждане, не имеющие возможности собрать более 300 кг макулатуры, могут обратиться по месту работы или в ближайшее учебное заведение, учреждение с предложением принять участие в акции "Сдай макулатуру — спаси дерево!", — отмечается в сообщении горадминистрации.

По результатам акции будет составлен Зеленый рейтинг муниципалитетов.

Марафон пройдет при поддержке регионального минлесхоза и краудфандинг-проекта "Подари Дерево". 

Более подробную информацию можно узнать в оргкомитете по телефонам: 8 (988) 037-88-91, +7 (905) 061-76-33; е-mail акции: 163@sdai-bumagu.com.

Гид потребителя

Фото на сайте

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4