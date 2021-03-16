За участие в эко-марафоне самарцев наградят рублем

С 25 марта по 21 апреля пройдет всероссийский эко-марафон "Переработка "Сдай макулатуру – спаси дерево". Жителям Самаркой области предлагают присоединиться. Тех, кто наберет макулатуру от 1000 кило, наградят рублем.

Все, что требуется — собрать ненужную макулатуру (от 300 кг в одном месте) и оставить заранее заявку на ее вывоз официальном сайте акции Сдай-Бумагу.рф или www.Sdai-Bumagu.com.

Для вторичной переработки подойдут глянцевые журналы, газеты, офисная бумага, тетради, крафт-бумага, бумажная упаковка, книги, не представляющие литературной ценности и т. п.

Также можно сдавать административные архивы, архивы организаций — организаторы мероприятий акции гарантируют конфиденциальную утилизацию. Макулатуру следует хорошо перевязать в плотные кипы или плотно и компактно сложить в коробки. Перед этим надо удалить пластиковые элементы, извлечь бумагу из файлов, металлические пружины отделить от старых календарей, тетрадей.

"Гофрокартон в связи с его малой удельной плотностью принимается хорошо развернутый и компактно свернутый либо спрессованный в объеме не более 1 м³ (если не соблюсти эти требования, то переработка гофрокартона не экологична, малый вес при большом объеме в процессе транспортировки не перекрывает вреда от выхлопов автомобиля)", — уточняют организаторы.

В акции-соревновании могут принять участие все районы и города Самарской области. Всем участникам обещают раздать благодарности, а самые результативные получат награду.

Так, денежные премии (от 1 рубля за 1 кг) получат те, кто соберет в одной точке сбора макулатуру от 1000 килограммов. А если общий результат региона будет более 100 тонн, финалисты получат ценные призы.

За первое место на выбор будут предоставлены телескоп или хвойная аллея, за второе место — лиственная аллея или спорткомплекс (турник, брусья, вертикальная лестница), за третье — аллея из плодовых деревьев или цифровой микроскоп.

К участию приглашают учебные заведения, общественные организации, предприятия, компании и другие учреждения всех населенных пунктов Самары и Самарской области.

"Отдельные граждане, не имеющие возможности собрать более 300 кг макулатуры, могут обратиться по месту работы или в ближайшее учебное заведение, учреждение с предложением принять участие в акции "Сдай макулатуру — спаси дерево!", — отмечается в сообщении горадминистрации.

По результатам акции будет составлен Зеленый рейтинг муниципалитетов.

Марафон пройдет при поддержке регионального минлесхоза и краудфандинг-проекта "Подари Дерево".

Более подробную информацию можно узнать в оргкомитете по телефонам: 8 (988) 037-88-91, +7 (905) 061-76-33; е-mail акции: 163@sdai-bumagu.com.