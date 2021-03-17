16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Долг "Крыльев Советов" перед Газбанком выставлен на торги Самарское отделение Сбербанка возглавил Сергей Тютин Леушкин не смог уйти от ответственности за банкротство "Ак Банка" Земский банк возглавил Максим Симонов В Самарской области почти на 20% снизился объем выдачи потребкредитов

Банки Финансы

Россельхозбанк принял участие в праздновании Широкой Масленицы

САМАРА. 17 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 39
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

14 марта Самарский РФ Россельхозбанка принял участие в праздновании Широкой Масленицы в населенных пунктах Самарской области.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

Масленица — один из самых веселых и долгожданных праздников. В этом году во многих населенных пунктах были отменены народные гуляния, однако в сельских поселениях ограничений практически не было. Все мероприятия проводились с соблюдением мер по профилактике распространения коронавирусной инфекции.

Самарский РФ стал партнером проведения праздника в четырех населенных пунктах области: г. Кинель, г. Нефтегорск, с. Кинель-Черкассы и с. Большая Черниговка. В программе мероприятий были: ярмарка, выступления творческих коллективов, катания на лошадях, народные игры, лакомства блинами и, конечно, весеннее настроение.

"Масленица традиционно отмечается шумно и весело, особенно в деревнях и селах Самарской области, — комментирует директор Самарского РФ Россельхозбанка Багдалов Раиль. — В этот день мы подготовили ценные призы и подарки для самых смелых и веселых гостей праздника, не обделили вниманием и самых маленьких участников".

Гид потребителя

Фото на сайте

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4