Россельхозбанк принял участие в праздновании Широкой Масленицы

14 марта Самарский РФ Россельхозбанка принял участие в праздновании Широкой Масленицы в населенных пунктах Самарской области.

Масленица — один из самых веселых и долгожданных праздников. В этом году во многих населенных пунктах были отменены народные гуляния, однако в сельских поселениях ограничений практически не было. Все мероприятия проводились с соблюдением мер по профилактике распространения коронавирусной инфекции.

Самарский РФ стал партнером проведения праздника в четырех населенных пунктах области: г. Кинель, г. Нефтегорск, с. Кинель-Черкассы и с. Большая Черниговка. В программе мероприятий были: ярмарка, выступления творческих коллективов, катания на лошадях, народные игры, лакомства блинами и, конечно, весеннее настроение.

"Масленица традиционно отмечается шумно и весело, особенно в деревнях и селах Самарской области, — комментирует директор Самарского РФ Россельхозбанка Багдалов Раиль. — В этот день мы подготовили ценные призы и подарки для самых смелых и веселых гостей праздника, не обделили вниманием и самых маленьких участников".