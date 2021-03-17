На дорогах Самары заделано 5,7 тыс. кв. м ям

К сегодняшнему дню в Самаре коммунальные службы заделали выбоины и другие разрушения дорожного полотна на совокупной площади в 5 700 кв. м, таким образом, перешагнув за "экватор" плана согласно муниципальному контракту на 1 квартал (11 200 кв. м).

Фактически же работы по данным обязательствам занимают около месяца, поскольку специалисты ориентируются на погодные условия.

Чтобы технологические задачи выполнялись оперативно и качественно, по всему городу задействуется до 11 бригад и 5 кохерных установок. С учетом мнений автомобилистов, для минимизации неудобств основной объем работ включается в ночной график.

Сегодня продолжают приводить в нормативное состояние проспект Кирова. С частью задач МП "Благоустройство" уже справилось. Например, от площади им. Кирова в сторону ул. Стара-Загора работы выполнены на одной полосе, а в противоположном направлении завершилась подготовка локаций. С утра от ям избавляли автодорогу в границах ул. Стара-Загора и Московского шоссе. Только на этом участке заняты 4 рабочих и 4 единицы спецтехники. Смесь доставляют с завода в селе Преображенка, но благодаря кохеру она не теряет температуру за время транспортировки.