Прививку от коронавируса сделали сотрудники Самарского театра кукол

В Самарской области продолжается прививочная кампания против новой коронавирусной инфекции. В среду, 17 марта, в прививочном пункте Самарской городской поликлиники № 3 вакцинацию первым компонентом препарата ГамКовидВак прошли сотрудники Самарского театра кукол.

Как поделилась директор театра Ольга Дикушина, от прививки ожидала чуть более болезненных ощущений, однако, по ее словам, процедура оказалась простой.

"На самом деле укус комара — и то, наверное, ощущаешь более болезненно, чем прививку. На заполнение анкеты и вакцинирование ушло порядка 15 минут — недолго. Почему решила сделать прививку? Мы с мужем обсуждали эту тему и приняли решение. Это некая ответственность и перед семьей, и перед внуком — а он сегодня вакцинируется в 13-й поликлинике. И я бы еще сказала, что кроме того, что это забота о себе и своем здоровье, это некая социальная ответственность. Например, у нас на работе уже привиты и режиссер, и актеры, и многие сотрудники, мне нужно было обязательно привиться, чтобы не представлять угрозу для своих сотрудников и для зрителей в том числе", — пояснила она.

Вакцинация проводится отечественной вакциной ГамКовидВак, интервал между введением первого и второго ее компонента — 21 день. Перед процедурой проводится обязательный осмотр врачом, заполнение необходимых документов и при отсутствии противопоказаний — введение препарата. После этого 30 минут нужно побыть под наблюдением врача.

Записаться на прививку можно в поликлинике, либо позвонив на горячую линию 122, либо онлайн на сайте Госуслуг. Если в прививочном пункте вакцина временно закончилась, то вас запишут в лист ожидания (на Госуслугах также есть специальный раздел) и пригласят сразу же, как вакцину доставят в поликлинику.

В Самарской городской поликлинике № 3 прививочная кампания началась с середины декабря прошлого года. За этот период в целом привились уже более 5 тыс. человек, примерно 2/3 из них завершили вакцинацию. "В нашем отделении привилось более 2 тыс. человек. В целом вакцина переносится хорошо, никаких серьезных побочных действий у нас зарегистрировано не было за все время вакцинации", — сообщила заведующая терапевтическим отделением поликлиники Светлана Сельченкова.

Напомним, иммунизацию от COVID-19 уже прошли более 140 тыс. жителей области, из них более 84 тыс. человек получили оба компонента вакцины и завершили вакцинацию.