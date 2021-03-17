16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
САТОБ с успехом выступил на "Золотой Маске" САТОБ покажет "Сказку о Царе Салтане" Танцоры из Самарской области могут принять участие в Молодежной программе Большого театра К 8 марта Театр оперы и балета покажет свои главные хиты: "Бахчисарайский фонтан" и "Три маски короля" "Театральное Приволжье-2020" близится к финалу

Театр Культура

8 апреля САТОБ покажет балет "Наяда и рыбак"

САМАРА. 17 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 20
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 8 апреля, в САТОБ покажут одноактный балет "Наяда и рыбак".

Фото: САТОБ

В основу сюжета первоначальной версии балета под названием "Ундина" легла сказочная история о любви обитательницы морского царства Наяды к простому рыбаку Маттео, который сопротивляется ее чарам, потому что у него есть невеста Джианнина.

Российская премьера "Ундины" состоялась в 1851 г. под названием "Наяда и рыбак". В 1892 г. Мариус Петипа поставил собственную версию этого балета — либретто осталось прежним, а танцы стали другими. В 1903 г. хореография изменилась снова: на этот раз ее создал, воспроизводя пантомимы Петипа, его помощник, внук Цезаря Пуни Александр Ширяев. После возобновления версии Ширяева в 1921 г. романтический балет на долгие годы ушел из репертуара театров. Только в 1981 г. балетмейстер и педагог Петр Гусев, видевший постановку Ширяева, по памяти восстановил сюиту из этого балета и представил ее на сцене ленинградского МАЛЕГОТа (ныне Михайловский театр). Из изначальных шести картин трехактного балета, изобилующего пантомимными сценами и изощренными сценическими эффектами, Гусев восстановил лишь танцевальную сюиту с сильно видоизмененным сюжетом.
В Самару этот редкий балет пришел в 2019 г. также в виде сюиты, состоящей из трех картин.

Балетмейстер-постановщик Юрий Бурлака создал свою редакцию оригинального либретто Уильяма Грива и Жюля Перро и хореографии Александра Ширяева.

Второе отделение — Grand pas из балета "Пахита". Эту хореографическую картину нередко называют парадным портретом труппы, которая действительно должна обладать целой россыпью искрометных дарований, чтобы претендовать на ее исполнение. Форма развернутой танцевальной сцены — Grand pas — соответствует общему канону хореографических структур классического спектакля: антре, адажио, па-де-труа, вариации, кода. В таком виде балет навсегда вошел в историю танцевального искусства как безупречный образец "французского" стиля. В таком виде он представлен и на сцене Самарского театра оперы и балета.

Билеты от 200 руб. можно купить в кассе театра или через сайт opera-samara.net.

Гид потребителя

Фото на сайте

В СамАрте состоялась премьера "Трехгрошовой оперы"

В СамАрте состоялась премьера "Трехгрошовой оперы"

Как создают костюмы для премьеры балета "Наяда и рыбак" в Театре оперы и балета

Как создают костюмы для премьеры балета "Наяда и рыбак" в Театре оперы и балета

Юные актеры показали мюзикл на фестивале "Театральное Приволжье"

Юные актеры показали мюзикл на фестивале "Театральное Приволжье"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4