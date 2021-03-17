8 апреля САТОБ покажет балет "Наяда и рыбак"

В четверг, 8 апреля, в САТОБ покажут одноактный балет "Наяда и рыбак".

В основу сюжета первоначальной версии балета под названием "Ундина" легла сказочная история о любви обитательницы морского царства Наяды к простому рыбаку Маттео, который сопротивляется ее чарам, потому что у него есть невеста Джианнина.

Российская премьера "Ундины" состоялась в 1851 г. под названием "Наяда и рыбак". В 1892 г. Мариус Петипа поставил собственную версию этого балета — либретто осталось прежним, а танцы стали другими. В 1903 г. хореография изменилась снова: на этот раз ее создал, воспроизводя пантомимы Петипа, его помощник, внук Цезаря Пуни Александр Ширяев. После возобновления версии Ширяева в 1921 г. романтический балет на долгие годы ушел из репертуара театров. Только в 1981 г. балетмейстер и педагог Петр Гусев, видевший постановку Ширяева, по памяти восстановил сюиту из этого балета и представил ее на сцене ленинградского МАЛЕГОТа (ныне Михайловский театр). Из изначальных шести картин трехактного балета, изобилующего пантомимными сценами и изощренными сценическими эффектами, Гусев восстановил лишь танцевальную сюиту с сильно видоизмененным сюжетом.

В Самару этот редкий балет пришел в 2019 г. также в виде сюиты, состоящей из трех картин.

Балетмейстер-постановщик Юрий Бурлака создал свою редакцию оригинального либретто Уильяма Грива и Жюля Перро и хореографии Александра Ширяева.

Второе отделение — Grand pas из балета "Пахита". Эту хореографическую картину нередко называют парадным портретом труппы, которая действительно должна обладать целой россыпью искрометных дарований, чтобы претендовать на ее исполнение. Форма развернутой танцевальной сцены — Grand pas — соответствует общему канону хореографических структур классического спектакля: антре, адажио, па-де-труа, вариации, кода. В таком виде балет навсегда вошел в историю танцевального искусства как безупречный образец "французского" стиля. В таком виде он представлен и на сцене Самарского театра оперы и балета.

Билеты от 200 руб. можно купить в кассе театра или через сайт opera-samara.net.