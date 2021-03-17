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Губернатор Власть и политика

Благодаря Дмитрию Азарову семья из Приволжья получила ортопедическую кровать для особого ребенка

САМАРА. 17 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 17 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров посетил Приволжский район. Глава региона проверил качество реконструкции школы №1 в с. Приволжье, пообщался с жителями и обсудил с активом района планы по социально-экономическому развитию муниципалитета.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

В Приволжье Дмитрий Азаров заехал в гости к многодетной семье Клементьевых. У Дениса и Анны четверо детей, один из которых, восьмилетний Слава, нуждается в особом уходе: у мальчика ДЦП. Так как Славик нуждается в постоянном присмотре и заботе, а младшей дочке Юле всего два месяца, мать не работает, семью содержит отец.

Семья постепенно отстраивает дом, в котором хватит места для всех детей. Дом строит сам глава семьи - после работы. Все деньги уходят в строительство, поэтому крупные покупки даются нелегко. Когда встал вопрос о приобретении специальной ортопедической кровати для Славы, Анна и Денис решили обратиться за помощью и написали Дмитрию Азарову в социальные сети.

Сегодня глава региона проведал семью и передал сертификат на покупку специальной ортопедической кровати. Денис и Анна поблагодарили Дмитрия Азарова и отметили, что кровать решит ряд проблем: у Славы появится специализированное спальное место, бортики на такой кровати и противопролежневый матрас помогут обеспечить комфорт и безопасность ребенка, который значительную часть времени проводит лежа.

"Он у нас мальчик активный: одного его на обычном диване оставлять нельзя - упадет, потому что крутится, вертится, наблюдает за происходящим вокруг, - рассказала мама ребенка. - Главное - что у такой кровати есть специальный матрас. Из-за того что ребенок лежит на обычном диване, у него могут появиться пролежни, что очень вредно".

Несмотря на неутешительные прогнозы врачей, родители не отчаиваются и регулярно возят Славика на реабилитацию в Самару. Между курсами ежедневно проводят ему специальный массаж и помогают делать лечебную физкультуру. И есть результат: ребенок пытается стоять, при поддержке родных делать первые шаги, узнает всех членов семьи.

Дмитрий Азаров поинтересовался у семьи, нужна ли им еще какая-то помощь. Клементьевы ответили, что пока больше ни в чем не нуждаются. "Если что - обращайтесь, поможем", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Сейчас у семьи не только добротный дом, но и собственное хозяйство: куры, свиньи, огород. Чтобы выращивать овощи не только в сезон, семья за счет средств социального контракта приобрела теплицу.

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