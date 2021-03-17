В пос. Прибрежный открыли прививочный пункт

В среду, 16 марта, в пос. Прибрежный начал работу прививочный пункт. Его открыли по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Это решение было принято после обращения местных жителей к главе региона.

Посмотреть, как организована работа прививочного кабинета, в первый день его работы приехали депутаты областного законодательного собрания - председатель комитета Самарской губернской думы по здравоохранению, демографии и социальной политике Марина Сидухина и депутат, представляющий эту территорию в региональном парламенте, Александр Колычев.

Красноглинский район растянулся почти на 80 км. В зоне обслуживания Самарской городской больницы №7 - пять поселков. Вакцинация жителей пос. Прибрежный от коронавирусной инфекции ранее была организована в пос. Управленческий. Прием шел по предварительной записи, пожилых и маломобильных граждан доставляли транспортом амбулатории. Жители Прибрежного попросили губернатора Дмитрия Азарова открыть на территории поселка прививочный кабинет.

Поручение главы региона об организации в пос. Прибрежный прививочного кабинета оперативно исполнили. Администрация Красноглинского района приобрела необходимое холодильное оборудование. "Вакцина хранится при низких температурах. Транспортируется в специальных термоконтейнерах, - рассказывает главврач Самарской городской больницы №7 Анна Дубасова. - Мы буквально в трехдневный срок смогли организовать в Прибрежном прививочный пункт. Такой же кабинет решено открыть и в пос. Береза, где проживает 4,5 тыс. человек".

Прививочный кабинет организовали на базе дневного стационара городской больницы №7. Уже в день открытия жители смогли пройти вакцинацию.

"Губернатор быстро среагировал, вчера на заседании штаба этот вопрос обсуждался, а сегодня мы уже приехали проверять, как работает новый прививочный пункт. Администрация Красноглинского района, главный врач больницы и штаб сработали оперативно и слаженно. И вот уже прививочный кабинет работает. В 11:00 поступила вакцина, и сразу же пришли пациенты, сделали прививку. Это очень важно для жителей Прибрежного! Охвачены вакцинацией будут все", - уверен депутат Самарской губернской думы Александр Колычев.

Депутаты осмотрели помещения и оснащение, поговорили с медперсоналом и первыми пациентами. Председатель комитета Самарской губернской думы по здравоохранению, демографии и социальной политике Марина Сидухина отметила: "Процесс вакцинации является одним из главных для медиков. Как остановить пандемию? Только привить более 60% населения. Мы увидели, что здесь выполнены все требования к хранению вакцин, установлено холодильное оборудование, перед вакцинацией проводится осмотр врачом, созданы необходимые условия для работы медиков. Все мы понимаем, насколько важно сейчас создать оптимальные условия для вакцинации. По поручению главы региона прививочный кабинет открыт в шаговой доступности для жителей этого поселка. Люди с благодарностью восприняли эту новость, и мы видим, что первые пациенты уже прошли здесь вакцинацию".

Напомним, в Самарскую область поступило более 161 тыс. доз вакцины. Привилось уже более 144 тыс. жителей региона, из них свыше 84 тысяч завершили вакцинацию.

Напомним, оставить заявку на вакцинацию можно в поликлинике, по телефону "горячей линии" 122 или на сайте Госуслуг. Вакцинация проводится бесплатно и добровольно. Если в прививочном пункте вакцины временно нет, заявку внесут в лист ожидания и пригласят сразу же, как только вакцина поступит в поликлинику.