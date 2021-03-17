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Пожары Происшествия

Ликвидирован крупный пожар на ул. Утевская в Самаре

САМАРА. 17 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 17 марта, в 18:54 был ликвидирован пожар в производственном помещении на ул. Утевская, 28 в Куйбышевском районе, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Напомним, что сообщение о данном пожаре поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 15:17.

К моменту прибытия сотрудников чрезвычайной службы на месте происшествия горело двухэтажное производственное здание на площади 200 кв. м, и была угроза распространения огня на соседние строения.

Всего на борьбу с огнем привлекались 100 человек, которые использовали 31 единицу техники.
Пожарным удалось не допустить распространения огня. В 16:45 они локализовали пожар, а в 16:57 ликвидировали открытое горение.

В региональном управлении МЧС России уточнили, что погибших и пострадавших нет. Полностью пожар был ликвидирован в 18:54.

Причина возгорания и ущерб устанавливаются.

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