Ликвидирован крупный пожар на ул. Утевская в Самаре

В среду, 17 марта, в 18:54 был ликвидирован пожар в производственном помещении на ул. Утевская, 28 в Куйбышевском районе, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Напомним, что сообщение о данном пожаре поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 15:17.

К моменту прибытия сотрудников чрезвычайной службы на месте происшествия горело двухэтажное производственное здание на площади 200 кв. м, и была угроза распространения огня на соседние строения.

Всего на борьбу с огнем привлекались 100 человек, которые использовали 31 единицу техники.

Пожарным удалось не допустить распространения огня. В 16:45 они локализовали пожар, а в 16:57 ликвидировали открытое горение.

В региональном управлении МЧС России уточнили, что погибших и пострадавших нет. Полностью пожар был ликвидирован в 18:54.

Причина возгорания и ущерб устанавливаются.