Анастасия Павлюченкова и Дарья Касаткина вышли во второй круг турнира в Санкт-Петербурге

Воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова и уроженка Тольятти Дарья Касаткина вышли во второй круг турнира WTA-500 в Санкт-Петербурге, пишет championat.com.

Павлюченкова в стартовом матче со счетом 6:4, 6:4 одолела представительницу Турции Каглу Буюкаксай.

Встреча продолжалась 1 час и 32 минуты. Павлюченкова ни разу не подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 10. Ее соперница, занимающая 181-е место в рейтинге WTA, не подала ни одного эйса, 2 раза ошибалась на подаче и использовала 1 шанс из 4 взять подачу соперницы.

Следующий поединок Павлюченкова проведет с победительницей встречи, в которой сыграют украинка Катарина Завацкая и российская теннисистка Анастасия Гасанова.

Касаткина в двух сетах обыграла представительницу Дании Клару Таусон. Счет встречи 6:4, 7:6 (7:0).

Матч продлился 1 час 54 минуты. На счету Касаткиной 1 эйс, 6 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 16. Ее соперница 1 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13. Во втором круге Касаткина встретится с белоруской Александрой Саснович.

Призовой фонд соревнований составит более $ 1,8 млн. Турнир в Санкт-Петербурге пройдет с 15 по 21 марта. Ранее директор соревнований Александр Медведев сообщил, что его смогут посетить более 4000 болельщиков.