В рестобаре Route Gril выступит UFO Jazz Project Ильи Филиппова

Самарское джазовое "Движение" и рестобар Route Grill продолжают джазовые концерты - уже в эту пятницу, 19 марта, в Самару приезжает UFO Jazz Project Ильи Филиппова, руководителя биг-бенда Георгия Гараняна, художественного руководителя международного фестиваля GG Jazz.

В программе проекта - золотые джазовые стандарты и неочевидные мелодии американских композиторов, подсвеченные космическим звучанием электронных клавиш Nord.

Джазовое трио под управлением Ильи Филлипова:

Илья Филиппов - российский джазовый пианист и дирижер. Окончил Ростовскую государственную консерваторию им. С.В.Рахманинова по специальности "Джазовое фортепиано" (класс проф. П.Назаретова). В 2008 народный артист РФ Георгий Гаранян пригласил его в свой биг-бенд в качестве солиста. В 2011 году Филиппов окончил аспирантуру при Ростовской консерватории по специализации камерный ансамбль (класс доц. А.Терацуяна).

Как пианист и клавишник работал в многих разножанровых проектах и коллективах, начиная от рока и хип-хопа, заканчивая работой в симфоническом оркестре с современными композиторами.

В 2011 г. был назначен на должность художественного руководителя и главного дирижера биг-бенда Георгия Гараняна. За годы работы руководителем оркестра сделал совместные программы и выступил с такими артистами, как Мишель Легран, Бобби Мартинез, Борис Козлов, Шеймус Блейк, Боб Шеппард, Кевин Махогани, Стив Турре, Тим Армакост, Виталий Головнев, Сергей Головня, Игорь Бутман и др.

В 2014 дописал и выпустил на лейбле "Арт-бит" альбом биг-бенда, который Гаранян не успел выпустить при жизни. В 2020 выпустил альбом своего оркестра "Ilya Filippov Jazz Orchestra".

Член коллегии по культуре при министерстве культуры Краснодарского края. Член коллегии по культуре при губернаторе Краснодарского края. Заслуженный артист Кубани.

Максим Кабальскис - музыкант и педагог, артист биг-бэнда Георгия Гараняна. Лауреат всероссийских и международных конкурсов "GNESIN-JAZZ", "Drummers United Namm Musikmesse", "Drum-off Global". В настоящее время продолжает активную концертную и педагогическую деятельность, работает над записью своего альбома.

Участвовал в международных джазовых фестивалях "Madrid XXIX Jazz Festival", "Swing up", "Джазовая провинция", "Джаз в саду Эрмитажа", "Акваджаз", а также в рок-фестивалях "Нашествие", "Крылья" с такими группами, как "КАСТА", "Фруктовый кефир", "Чебоза".

Окончил Ростовскую государственную консерваторию им. С.В.Рахманинова. Проходил стажировку по программе "Open World" в Институте Дейва Брубека, (США). Выступал с такими исполнителями, как Bob Mintzer, Борис Козлов (руководитель оркестра Чарльза Мингуса), Олег Бутман, Давид Голощекин, Роберт Анчиполовский, Jerry Bergonzi, Sascha Perez, Tecora Rogers, Deborah Davis, JD Walter, Steve Turre, Andromeda Turre, Bobby Martinez, Karl Frierson, Dudu Fisher, Vinx, Conrad Herwig, Seamus Blake, Виктор Борилов, Сергей Манукян, Сергей Галанин, Олег Сакмаров, Дмитрий Маликов, Саня Кройтор, Анатолий Кролл, Мурад Кажлаев, Андрей Кондаков. Продолжает активную концертную деятельность, работает над записью своего альбома.

Дмитрий Толочков - известный контрабасист, сессионный музыкант. Окончил Российскую академию музыки им. Гнесиных. Стажировался в США по программе "Open World", где вместе с Д.Фэдисом и Д.Ханом играл в чикагских клубах "Hot House" и "Green Mile" в Вашингтоне. Участвовал в фестивале "Discover Jazz Festival" (Берлингтон, США). Играл в основном составе проекта "Круглый Бенд" Алексея Круглова. Участник джаз-фестивалей "Джазовое крещение Игоря Бриля", "Джаз-май", "Джазовая провинция", "Летний джем", "Джазовые игры", "Джаз у Петропавловской крепости", "Джаз над Волгой", "Джаз-Глобус".