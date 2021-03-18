Дмитрий Азаров провел первое заседание комиссии Госсовета по направлению "Культура"

В четверг, 18 марта, губернатор Самарской области, руководитель комиссии Госсовета по направлению "Культура" Дмитрий Азаров провел первое заседание комиссии в этом году.

В режиме ВКС члены комиссии — руководители Министерства культуры РФ, ведущих учреждений культуры страны, главы регионов, общественные деятели подвели итоги реализации нацпроекта за 2020 год и рассмотрели передовые региональные практики.

Напомним, что в конце 2020 года по поручению президента страны Владимира Путина рабочие группы Госсовета приобрели статус комиссий. Ранее под руководством Дмитрия Азарова одноименной рабочей группе удалось решить немало вопросов, в том числе — по ремонту ДК и школ искусств, улучшению условий труда педагогов допобразования, популяризации народных промыслов.

За два года рабочая группа стала площадкой для выработки совместных решений органов федеральной, региональной и местной власти, парламентских и общественных институтов в сфере культуры, а также крупнейших учреждений страны. Ряд ее предложений поддержал лично Президент страны: к примеру, именно рабочая группа инициировала включение в нацпроект "Культура" ремонт и реконструкцию региональных и муниципальных детских школ искусств.

Приветствуя участников заседания, Дмитрий Азаров отметил, что комиссия продолжит упорно работать над решением самых актуальных вопросов в сфере культуры и искусства: "Уверен, что сообща, в обсуждении, внимательно анализируя предложения всех регионов, мы будем вырабатывать оптимальные решения".

Активность рабочей группы, ее вовлеченность в реализацию приоритетных проектов дала свои плоды: по итогам 2020 года исполнение национального проекта "Культура" — одно из самых успешных среди всех национальных проектов. "Это — наше общее достижение, и, конечно, еще раз хочу отметить роль Министерства культуры РФ. Четкая организация, четкое взаимодействие позволяет нам достигать результатов", — отметил Дмитрий Азаров.

Высокую эффективность работы группы, а теперь и комиссии Госсовета подчеркнула заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова: "Хочу поблагодарить региональные команды: все большие молодцы. Попрошу вас и в этом году не снижать темпы, следить за показателями, сроками и качеством реализации проектов".

Реальные изменения, произошедшие в сфере культуры, видят десятки тысяч людей во всех регионах страны: было построено и капитально отремонтировано 337 домов культуры, более 300 модельных библиотек, модернизировано несколько десятков кукольных и детских театров, обновлена материально-техническая база сотен музыкальных школ.

Самарская область — один из лидеров по темпам изменений, произошедших в сфере культуры: только за 2020 год отремонтировано 10 сельских и районных ДК, в планах на этот год — строительство двух и капитальный ремонт 10 ДК. Кроме того, в начале этого года после реконструкции уже открылся театр кукол.

"Нацпроект мотивирует регионы на создание собственных инновационных практик, проектов, — подчеркнул губернатор Рязанской области, член комиссии Госсовета по культуре Николай Любимов. — К примеру, в 2020 году мы значительно расширили региональную грантовую программу в сфере культуры на реализацию творческих проектов".

В Республике Татарстан упор сделан на развитие системы образования в творческой индустрии. Министр культуры Республики Ирада Аюпова отметила, что сейчас необходимо пересмотреть систему образования в сфере культуры, выстроить единую цепочку школа — вуз/ссуз — предприятие/бизнес.

"Очень важно, чтобы менялась не только система образования, но и пространства учреждений культуры. Модельные библиотеки — как раз и есть прототипы пространств нового типа", — сказала Ирада Аюпова.

С предложениями выступили и другие члены комиссии. К примеру, руководство Республики Башкортостан выступило с инициативой о сохранении и популяризации нематериальных объектов культурного наследия народов России, а руководство Алтайского края поделилась идеями о развитии культуры в малых городах и селах.

Эти и другие предложения будут взяты комиссией Госсовета по культуре для подробного анализа и проработки.