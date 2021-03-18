Прививку от новой коронавирусной инфекции сделал 150-тысячный житель Самарской области

Почетный гражданин Ставропольского района Тамара Касимовна Исаева стала 150-тысячным жителем Самарской области, который сделал прививку от новой коронавирусной инфекции.

Сегодня в районе работали бригада врачей — узких специалистов и мобильные медицинские комплексы. Жители поселка смогли проверить здоровье в рамках диспансеризации и сделать прививки рядом с домом.

Заслуженный учитель России Тамара Касимовна в свои 75 лет продолжает активную трудовую деятельность. Как у заведующей детским садом — контактов много. Поэтому сделать прививку она посчитала своим долгом. Сегодня ей сделали первую инъекцию. Предварительно она прошла обязательный осмотр у врача. Ревакцинация будет через 21 день.

"На авось надеяться сейчас нельзя уже. Лучше привиться, себя обезопасить и окружающих, тем более я работаю с маленькими ребятишками," — подчеркнула она.

Вакцинация от новой коронавирусной инфекции позволяет сформировать стойкий иммунитет и защитить от опасного заболевания. На данный момент в Ставропольском районе привито уже 2 200 человек, из них более 1200 уже завершили вакцинацию. Напомним, она проводится бесплатно и добровольно.

Записаться на прививку можно дистанционно — на портале Госуслуг или по телефону поликлиники по месту прикрепления полиса ОМС. Также работает телефон горячей линии 122. Даже при отсутствии вакцины в поликлинике граждане могут оставить заявку на вакцинацию в листе ожидания. Такая возможность есть при любом способе записи. Как только препарат поступит в поликлинику, они в числе первых будут приглашены на вакцинацию.