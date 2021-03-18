16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Прививку от новой коронавирусной инфекции сделал 150-тысячный житель Самарской области В Самарской области от коронавируса умерло больше 1000 человек В пос. Прибрежный открыли прививочный пункт Прививку от коронавируса сделали сотрудники Самарского театра кукол В первом ковидном госпитале в Самаре за год оказали помощь более чем 4,5 тыс. пациентов

Здравоохранение Общество

Прививку от новой коронавирусной инфекции сделал 150-тысячный житель Самарской области

САМАРА. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 44
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Почетный гражданин Ставропольского района Тамара Касимовна Исаева стала 150-тысячным жителем Самарской области, который сделал прививку от новой коронавирусной инфекции.

Сегодня в районе работали бригада врачей — узких специалистов и мобильные медицинские  комплексы. Жители поселка смогли проверить здоровье в рамках диспансеризации и сделать прививки рядом с домом.

Заслуженный учитель России Тамара Касимовна в свои 75 лет продолжает активную трудовую деятельность. Как у заведующей детским садом — контактов много. Поэтому сделать прививку она посчитала своим долгом. Сегодня ей сделали первую инъекцию. Предварительно она прошла обязательный осмотр у врача. Ревакцинация будет через 21 день.

"На авось надеяться сейчас нельзя уже. Лучше привиться, себя обезопасить и окружающих, тем более я работаю с маленькими ребятишками," — подчеркнула она.

Вакцинация от новой коронавирусной инфекции позволяет сформировать стойкий  иммунитет и защитить от опасного заболевания. На данный момент в Ставропольском районе привито уже 2 200 человек, из них более 1200 уже завершили вакцинацию. Напомним, она проводится  бесплатно и добровольно.

Записаться на прививку можно дистанционно — на портале Госуслуг или по телефону  поликлиники по месту прикрепления полиса ОМС. Также работает телефон горячей линии 122.  Даже при отсутствии вакцины в поликлинике граждане могут оставить заявку на вакцинацию в листе ожидания. Такая возможность есть при любом способе записи. Как только препарат поступит в поликлинику, они в числе первых будут приглашены на вакцинацию.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4