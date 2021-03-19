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Культура

Директором музея Алабина назначен Андрей Кочетков

САМАРА. 19 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Новым директором Самарского областного историко-краеведческого музея имени Алабина стал Андрей Кочетков.

Фото: министерство культуры Самарской области

Андрей Кочетков известен культурной общественности региона как краевед, градозащитник, сооснователь и автор концепции фестиваля восстановления исторической среды "Том Сойер Фест", арт-директор фестиваля "Метафест".

Статус и уважение в профессиональной среде помогут новому руководителю музея им. П. В. Алабина справиться с амбициозной задачей создания концепции развития крупнейшего краеведческого музея Самарской области.

Другой важной целью Андрея Кочеткова на новом посту станет подготовка и проведение реконструкции музея.

"Андрей Кочетков впечатлил меня глубокими знаниями истории края. Я рада, что мое предложение его кандидатуры на должность директора главного краеведческого музея области поддержал Губернатор. Андрей знает и любит музей им. П. В. Алабина, понимает ценность его коллекций и традиций, что очень важно в свете планов по трансформации музея. Я поставила перед новым директором первоочередную задачу: разработать программу реновации музея. Реализуя эту задачу, важно учитывать мнение профессионального сообщества и жителей региона", - сказала министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш.

"Музей — это огромный и сложный организм с историей в 135 лет. Его сердце — фонды и научная деятельность, но крайне важны и его взаимоотношения с жителями области. Нужно, чтобы экспозиция, выставки, события, создаваемые музеем внутри себя и за его пределами, а также в интернете, были максимально востребованными и по-настоящему любимыми жителями Самарского региона. В нынешнем виде у музея и его филиалов есть огромный потенциал для роста. Первостепенная задача — перезапуск главного здания, которое давно требует коренного переосмысления при самом бережном отношении к его архитектуре и истории", - прокомментировал Андрей Кочетков.

 

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