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Дарья Касаткина выступит в четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 19 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Уроженка Тольятти Дарья Касаткина пробилась в четвертьфинал турнира WTA-500 в Санкт-Петербурге. В матче второго круга со счетом 5:7, 6:3, 7:6 (7:2) она обыграла представительницу Беларуси Александру Саснович, пишет championat.com.

Матч продолжался 2 часа и 50 минут. На счету Касаткиной 3 эйса, 8 двойных ошибок и 9 реализованных брейк-пойнтов из 24. Ее соперница 2 раза подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов из 16.

В четвертьфинале Касаткина встретится с победительницей матча, в котором сыграют россиянки Камилла Рахимова и Вероника Кудерметова.

Воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова выбыла с турнира, проиграв Анастасии Гасановой. Встреча продолжалась 3 часа и 3 минуты. Гасанова ни разу не подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 17. Павлюченкова, занимающая 45-е место в рейтинге WTA, выполнила 4 эйса, 12 раз ошибалась на подаче и использовала 7 из 11 шансов взять подачу соперницы.

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