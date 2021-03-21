В Ширяево планируют построить причал

Департамент туризма министерства культуры Самарской области подписал соглашение о сотрудничестве с компанией "КОНТ" по строительству причала в Ширяево, собщает группа "Речфлот-63".

Документ подписан в рамках проведения Международной туристической выставки "MITT-2021". Соглашением подразумевается развитие комплекса причальных сооружений. В частности, в ближайшие два года будет реализован проект в селе Ширяево - там появится причал для приема круизных теплоходов.