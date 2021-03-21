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Туризм Общество

В Ширяево планируют построить причал

САМАРА. 21 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Департамент туризма министерства культуры Самарской области подписал соглашение о сотрудничестве с компанией "КОНТ" по строительству причала в Ширяево, собщает группа "Речфлот-63".

Документ подписан в рамках проведения Международной туристической выставки "MITT-2021". Соглашением подразумевается развитие комплекса причальных сооружений. В частности, в ближайшие два года будет реализован проект в селе Ширяево - там появится причал для приема круизных теплоходов.

омпания "Конт" (Санкт-Петербург) зарегистрировано 8 октября 1999 года. Единственным учредителем компании "Конт" является STEWART CLOBAL INC. Компания "Конт" связана с компанией ООО "Пассажирский флот", занимающейся эксплуатацией круизных пассажирских судов, работающих под маркой международной круизной компании Viking River Cruises. Основной вид деятельности - деятельность вспомогательная, связанная с внутренним водным транспортом.
ООО "Конт" специализируется на обслуживании речной инфраструктуры на внутренних водных путях России. "Конт" занимается строительством и обслуживанием системы пассажирских причалов на северо-западном участке Волго-Балтийского пути — Соляной причал в Санкт-Петербурге на реке Неве, причал в Горицах, причал Кузино и причал в Череповце на реке Шексне, а также причалы на реке Волге в Угличе, Рыбинске, Тутаеве, Плёсе.

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