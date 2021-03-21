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Здравоохранение Общество

За сутки в регионе выявлено 205 человек с COVID-19

САМАРА. 21 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области 21 марта подтверждено 205 случаев коронавирусной инфекции, сообщает региональный оперштаб.

175 человек обследовано с диагнозом "внебольничная пневмония и ОРВИ", у 30 больных не было клинических проявлений. Смертельных случаев не зарегистрировано. За сутки выздоровели 245 жителей.

За все в регионе зафиксировано 53736 случаев коронавируса. Скончались 1016 человек. Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 31,81, по стране - 65,09. Коэффициент летальности в области - 1,89, в стране - 2,13.

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