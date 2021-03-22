Дарья Касаткина выиграла турнир в Санкт-Петербурге

Уроженка Тольятти Дарья Касаткина выиграла турнир категории WTA 500 в Санкт-Петербурге, пишет championat.com.

Ее соперница по финалу Маргарита Гаспарян не сумела завершить решающий матч.

Проблемы со спиной начались у Гаспарян еще в первом сете. Маргарита взяла медицинский тайм-аут и после него начала подавать лучше, но сделать еще один обратный брейк и сравнять счет ей не удалось.

Касаткина взяла первую партию со счетом 6:3. Во втором сете были сыграны только три гейма. При счете 2:1 в пользу Касаткиной Гаспарян отказалась от продолжения борьбы.