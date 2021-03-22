Каждый третий покупатель ИСЖ в банке "Открытие" планирует заработать на инвестициях через 7 лет

Доля 7-летних ИСЖ в продажах инвестиционного страхования жизни "Росгосстрах Жизнь" в банке "Открытие" составила треть от всех новых полисов в 2020 году. Клиенты хотят вкладывать на длинные сроки из-за нестабильности на рынках и желания защитить свои средства надолго.

С момента старта продаж 7-летних ИСЖ от "Росгосстрах Жизнь" (весной 2020 года) в банке "Открытие" такой срок инвестирования выбрали 3,5 тыс. клиентов. Они доверили компании порядка 2 000 000 000 рублей.

Раньше клиенты "Росгосстрах Жизнь" могли заключить договор ИСЖ только на 3 или 5 лет, причем доля трехлетних договоров была выше, чем пятилетних. Однако сейчас 7-летние ИСЖ составляют 30% всех продаж ИСЖ от "Росгосстрах Жизнь" и пользуются повышенным спросом.

"Росгосстрах Жизнь" в 2020 году работала над популяризацией "длинных" полисов. В частности, у нас появились продукты с функцией автоотзыва, которые позволяют клиенту получить не только доход при наступлении указанного в договоре события, но и все тело инвестиции и выбрать новое направление для инвестиций. Мы видим, что клиенты заинтересованы в покупке таких "длинных" полисов, и делают это максимально осознанно: по таким продуктам минимальное количество жалоб и расторжений. Я объясняю это очень просто: чтобы клиент решил инвестировать деньги на долгий срок, ему надо как можно лучше объяснить продукт, такие клиенты действительно лучше понимают, что они купили. А для банка это продукт, который гармонично дополняет его линейку, поскольку мы на примере клиентов "Открытия" видим: люди не просто не боятся долгосрочных инвестиций в ИСЖ, они голосуют за них местом в своем портфеле", — говорит руководитель управления инвестиционного страхования жизни "Росгосстрах Жизнь" Борис Борзунов.