Каждый третий покупатель ИСЖ в банке "Открытие" планирует заработать на инвестициях через 7 лет

Доля 7-летних ИСЖ в продажах инвестиционного страхования жизни "Росгосстрах Жизнь" в банке "Открытие" составила треть от всех новых полисов в 2020 году. Клиенты хотят вкладывать на длинные сроки из-за нестабильности на рынках и желания защитить свои средства надолго.
С момента старта продаж 7-летних ИСЖ от "Росгосстрах Жизнь" (весной 2020 года) в банке "Открытие" такой срок инвестирования выбрали 3,5 тыс. клиентов. Они доверили компании порядка 2 000 000 000 рублей.
Раньше клиенты "Росгосстрах Жизнь" могли заключить договор ИСЖ только на 3 или 5 лет, причем доля трехлетних договоров была выше, чем пятилетних. Однако сейчас 7-летние ИСЖ составляют 30% всех продаж ИСЖ от "Росгосстрах Жизнь" и пользуются повышенным спросом.
"Росгосстрах Жизнь" в 2020 году работала над популяризацией "длинных" полисов. В частности, у нас появились продукты с функцией автоотзыва, которые позволяют клиенту получить не только доход при наступлении указанного в договоре события, но и все тело инвестиции и выбрать новое направление для инвестиций. Мы видим, что клиенты заинтересованы в покупке таких "длинных" полисов, и делают это максимально осознанно: по таким продуктам минимальное количество жалоб и расторжений. Я объясняю это очень просто: чтобы клиент решил инвестировать деньги на долгий срок, ему надо как можно лучше объяснить продукт, такие клиенты действительно лучше понимают, что они купили. А для банка это продукт, который гармонично дополняет его линейку, поскольку мы на примере клиентов "Открытия" видим: люди не просто не боятся долгосрочных инвестиций в ИСЖ, они голосуют за них местом в своем портфеле", — говорит руководитель управления инвестиционного страхования жизни "Росгосстрах Жизнь" Борис Борзунов.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA-") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.