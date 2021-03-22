На проектирование 4-этажной поликлиники в Смышляевке выделили более 24 млн рублей

Управление капитального строительства Самарской области объявило конкурс на поиск подрядчика, который разработает проект на строительство поликлиники в пос. Смышляевка Волжского района. На эти цели из областной казны выделили 24,3 млн рублей.

Общая площадь четырехэтажного здания составит 11 тыс. кв метров, оно будет размещено на площадке в 2,3 Га. Также на земельном участке разместятся хозяйственная зона с мусоросборочными контейнерами, зона отдыха, зеленые локации. Предположительная мощность поликлиники (за одну смену) — 700 посещений для взрослых и 300 посещений детьми.

В проекте необходимо предусмотреть эффективное использование участка, благоустройство с малыми архитектурными формами, уличным освещением, озеленением, а также рациональную транспортную схему с автостоянками. Вокруг здания должны быть предусмотрены проезды для пожарных и других автомобилей.

Одно из условий техзадания — спроектировать поликлинику, доступную для инвалидов, а в конструкциях дверей на путях эвакуации предусмотреть установку механизмов "антипаника".

Кроме того, в проекте нужно предусмотреть применение передовых строительных технологий, проектных решений и новейших экологических строительных материалов. При этом заказчик подчеркивает необходимость "максимально использовать возможности отечественных промышленных предприятий для производства строительных материалов и конструкций".

На выполнение проектно-изыскательских работ уйдет, согласно технической документации, восемь месяцев. Указаны и сроки строительства — 2021–2022 годы. Поликлинику планируется возвести в рамках региональной программы "Развитие здравоохранения в Самарской области", рассчитанной на 2014–2022 годы.