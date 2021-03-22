Самарская ракета "Союз-2.1а" успешно стартовала с Байконура

В понедельник, 22 марта, в 9:07:12 по московскому времени с пусковой установки № 6 площадки № 31 космодрома Байконур выполнен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат" и 38 иностранными космическими аппаратами по коммерческой программе компании "Главкосмос Пусковые Услуги" (входит в Роскосмос).

Согласно телеметрической информации, старт, разделение ступеней и разгонного блока прошли в штатном режиме.

Российский разгонный блок выведет на орбиту 38 космических аппаратов из 18 стран мира: космический аппарат дистанционного зондирования Земли CAS500-1 (Республика Корея), японский аппарат для удаления "космического мусора" ELSA-d, японские спутники дистанционного зондирования Земли серии GRUS, малый аппарат Саудовской Аравии для получения изображений Земли и обеспечения связи NAJM-1, спутники связи Технического университета Берлина, спутник Высшей школы экономики НИУ ВШЭ — ДЗЗ, кубсат Образовательного центра "Сириус" и НИУ ВШЭ, а также спутник "Орбикрафт — Зоркий" от российской частной космической компании "Спутникс".

В соответствии с циклограммой полета разгонный блок "Фрегат" начал выполнять программу вывода аппаратов на три солнечно-синхронные орбиты. Отделение южнокорейского космического аппарата CAS500-1 на первой целевой орбите планируется через 1 час 3 минуты после старта.

На втором этапе с 11:35 до 11:37 мск запланировано отделение первой партии спутников попутной полезной нагрузки (японские спутники GRUS), а на следующем этапе с 13:13 до 13:43 мск ожидается отделение второй партии на третьей целевой орбите (оставшиеся спутники). После штатного выведения на целевые орбиты они будут переданы на управление заказчикам.