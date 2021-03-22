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Пожары Происшествия

При пожаре на ул. Краснодонской в Самаре погиб мужчина

САМАРА. 22 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 20 марта, примерно в 18:52, начался пожар в доме № 26 на ул. Краснодонской в Самаре. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Горела комната на площади 15 кв. м. Пожару присвоили повышенный ранг сложности "1-БИС". В борьбе с огнем участвовали 28 человек. Пожар ликвидировали в 19:10.

На месте происшествия обнаружили тело 61-летнего мужчины. Из здания эвакуировали троих человек.

Причину гибели мужчины выясняют, также устанавливают обстоятельства возгорания и причиненный пожаром ущерб.

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