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Здравоохранение Общество

В Самарскую область поступило более 6000 доз вакцины ГамКовидВак

САМАРА. 22 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарскую область поступила партия вакцины ГамКовидВак для профилактики новой коронавирусной инфекции — 6600 доз. Вакцина доставлена в медицинские организации региона.

На сегодня привито более 151 тыс. жителей Самарской области, из них завершили вакцинацию 97,5 тыс. человек.

Вакцинация проводится добровольно и бесплатно. Прививка от COVID-19 позволяет сформировать иммунитет в отношении новой коронавирусной инфекции.

Записаться на прививку можно на портале Госуслуг или по телефону поликлиники по месту прикрепления полиса ОМС. Также работает телефон горячей линии 122. Даже при отсутствии вакцины в поликлинике граждане могут оставить заявку на вакцинацию в листе ожидания. Такая возможность есть при любом способе записи. Как только препарат поступит в поликлинику, они в числе первых будут приглашены на вакцинацию.

Для разъяснения вопросов по вакцинации необходимо обращаться в поликлинику по месту прикрепления полиса ОМС по телефону или телефону горячей линии 122.

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