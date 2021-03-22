Приговор топ-менеджеру ПТС устоял в Самарском областном суде

В понедельник, 22 марта, апелляционная инстанция Самарского облсуда оставила без изменения приговор Железнодорожного райсуда от 22 января экс-начальнику первого сетевого района ПТС Сергею Назинкину. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, в коммерческом подкупе подозревали двух экс-руководителей АО "Предприятие тепловых сетей" (ПТС). Вторым подозреваемым был бывший исполнительный директор организации Айдар Ильясов.

По версии следствия, в ноябре 2019 г. начальник первого сетевого района "ПТС", будучи в сговоре с исполнительным директором, незаконно получил от инженера ООО первую часть коммерческого подкупа - 70 тыс. руб. от общей суммы 150 тыс. рублей. За эти деньги ООО должно было получить разрешение на подключение строящегося объекта к системе теплоснабжения без необходимых процедур.

После получения денег подозреваемых задержали сотрудники ФСБ.

Кроме того, по версии следствия, в 2019 г. исполнительный директор АО "ПТС" получил от сотрудника филиала "РЖД" через посредника не менее 260 тыс. руб. (часть от 1,2 млн рублей). Эти деньги должны были помочь "закрыть глаза" на незаконное конструктивное изменение теплосетей.

Обвиняемые полностью признали вину и заключили досудебные соглашения о сотрудничестве.

Уголовное дело Сергея Назинкина рассматривал Железнодорожный райсуд, который 22 января признал его виновным и приговорил к трем с половиной годам заключения условно. Этот приговор обжаловал представитель прокуратуры. Его апелляционное представление рассмотрел 22 марта Самарский областной суд, оставивший приговор без изменения и теперь он вступил в законную силу.

Уголовное дело бывшего исполнительного директора АО "Предприятие тепловых сетей" (ПТС), рассматривал Ленинский районный суд, признавший его 5 февраля виновным в двух фактах коммерческого подкупа (п. "а", "в" ч. 7 ст. 204 УК РФ и ч. 8 ст. 204 УК РФ) и назначивший четыре с половиной года заключения в колонии строгого режима со штрафом 5 млн руб., а также на определенный срок лишил права заниматься организационно-хозяйственной деятельностью в организациях связанных с теплоснабжением.

Этот приговор тоже был обжалован. Жалобы 16 марта поступили в Самарский областной суд, но заседание пока не назначено.