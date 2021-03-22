Дмитрий Азаров призвал усилить профилактическую работу по соблюдению ПДД

Тему аварийности на дорогах Самарской области 22 марта обсудили на оперативном совещании, которое провел губернатор Дмитрий Азаров.

По данным областного ГИБДД, за первые два месяца 2021 г. на дорогах губернии произошло 354 ДТП, в которых 42 человека погибли и 489 получили ранения. В марте произошло 107 аварий, в которых погибли 18 человек, еще 123 — пострадали.

По оценкам специалистов, причина абсолютного большинства ДТП — нарушение правил дорожного движения и лихачество на трассах. При этом наибольшая часть аварий случается не на участках повышенной аварийности, а на отремонтированных и отвечающих всем стандартам качества. Водители пренебрегают правилами и превышают скорость, совершают обгон в запрещенных местах. Кроме того, среди частых причин аварий — алкогольное опьянение водителя.

"Мы видим, что трагедии происходят на участках, которые не отнесены к категории опасных. Трагические случаи продолжаются, несмотря на все усилия по ремонту и реконструкции дорог. Водители зачастую теряют бдительность, превышают скорость и не справляются с управлением", — отметил Дмитрий Азаров.

Губернатор поручил министру транспорта и автомобильных дорог Самарской области Ивану Пивкину активизировать работу по установке информационных щитов на дорогах области, разработать комплекс мер по проведению профилактической работы с автомобилистами, а также совместно с ГИБДД предложить дополнительные меры по обеспечению соблюдения ПДД участниками движения.