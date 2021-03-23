16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области 97 тыс. человек завершили вакцинацию от коронавируса В регионе снижается уровень заболеваемости коронавирусом, ОРВИ и пневмонией В Самарскую область поступило более 6000 доз вакцины ГамКовидВак В Самарской области 22 марта зафиксировано 203 случая заболевания коронавирусом За сутки в регионе выявлено 205 человек с COVID-19

Здравоохранение Общество

В регионе снижается уровень заболеваемости коронавирусом, ОРВИ и пневмонией

САМАРА. 23 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 38
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 22 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

По словам руководителя регионального Роспотребнадзора Светланы Архиповой, заболеваемость фиксируется во всех муниципальных образованиях региона, однако впервые за весь период отмечается ее снижение во всех возрастных группах населения. За последние сутки выявлено 203 случая, за прошедшую 11 неделю — 1534 случая, что на 13% ниже, чем в предыдущие 7 дней.

Лабораторные исследования продолжаются, суммарно их проведено уже более 2 миллионов 93 тысяч. Охват тестированием превышает установленную норму и составляет 260,2 на 100 тысяч населения.

Проводимый на протяжении нескольких месяцев мониторинг циркуляции вирусов по-прежнему показывает отсутствие вируса гриппа. За прошедшую неделю были обследованы 615 человек с клиническими признаками ОРВИ, и выделяются только вирусы негриппозной этиологии. Такая картина наблюдается в области впервые за много лет.

Что касается заболеваемости ОРВИ и внебольничной пневмонией, то зафиксировано незначительное снижение в сравнении с прошлой неделей (на 1,1% и 7,5% соответственно).

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4