В регионе снижается уровень заболеваемости коронавирусом, ОРВИ и пневмонией

В понедельник, 22 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

По словам руководителя регионального Роспотребнадзора Светланы Архиповой, заболеваемость фиксируется во всех муниципальных образованиях региона, однако впервые за весь период отмечается ее снижение во всех возрастных группах населения. За последние сутки выявлено 203 случая, за прошедшую 11 неделю — 1534 случая, что на 13% ниже, чем в предыдущие 7 дней.

Лабораторные исследования продолжаются, суммарно их проведено уже более 2 миллионов 93 тысяч. Охват тестированием превышает установленную норму и составляет 260,2 на 100 тысяч населения.

Проводимый на протяжении нескольких месяцев мониторинг циркуляции вирусов по-прежнему показывает отсутствие вируса гриппа. За прошедшую неделю были обследованы 615 человек с клиническими признаками ОРВИ, и выделяются только вирусы негриппозной этиологии. Такая картина наблюдается в области впервые за много лет.

Что касается заболеваемости ОРВИ и внебольничной пневмонией, то зафиксировано незначительное снижение в сравнении с прошлой неделей (на 1,1% и 7,5% соответственно).