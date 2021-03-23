В Самарской области 97 тыс. человек завершили вакцинацию от коронавируса

В Самарской области, с учетом открывшегося на прошлой неделе пункта в пос. Прибрежный, теперь 145 прививочных пунктов на базе 63 государственных медучреждений. Привиты уже более 153 тысяч жителей, из них более 97 тысяч — получили второй компонент вакцины и таким образом завершили вакцинацию.

По словам министра здравоохранения Армена Беняна, серьезных прививочных реакций после вакцинации в области не отмечается. Суммарно в область поступило более 161 тысячи доз вакцины. На днях в медицинские учреждения распределили еще одну партию — 6600 доз отечественного препарата ГамКовидВак. В ближайшие две недели ожидаются следующие поставки — 10200 и 44100 доз.

Также в своем докладе министр отметил территории, где медленнее в сравнении с остальными расходуются партии вакцины — это Шигонский, Елховский, Кошкинский, Большечерниговский районы, Сызрань, Отрадный.

Глава региона Дмитрий Азаров подчеркнул, что поступающие партии вакцины нужно использовать по максимуму, сохраняя небольшой неснижаемый запас.