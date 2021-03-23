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Здравоохранение Общество

В марте вертолет санавиации перевез 14 пациентов

САМАРА. 23 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В марте специалисты службы санавиации Самарской области эвакуировали воздушным транспортом 14 пациентов в специализированные медицинские учреждения Самары и Тольятти.

Напомним, воздушный транспорт  в распоряжение медработников службы санавиации поступил в 2020 г. в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение", инициированного президентом страны Владимиром Путиным. Работа санавиации в регионе возобновлена благодаря системной работе Губернатора Дмитрия Азарова и правительства области.

"Сейчас летаем почти каждый день, — рассказал заведующий отделением экстренной и планово-консультативной помощи СОКБ имени Середавина Раймонд Чернуха. — В марте осуществляли эвакуацию  тяжелых пациентов из Сызрани, Похвистневского, Кошкинского, Челно-Вершинского районов. Один  вылет был в Клявлино, откуда эвакуировали пациента с отравлением. Из Нефтегорска мультидисциплинарная бригада забирала тяжёлого пациента с термическим ожогом после пожара. В Кошкинском районе помощь потребовалась ребенку с пневмонией. Остальные вылеты были связаны с доставкой пациентов с тяжёлой вирусной пневмонией для лечения в медицинских учреждениях более высокого уровня".

Зачастую ключевую роль в деле спасения жизни и здоровья играет скорость. Санитарный вертолет Ми-8 обеспечен всем необходимым для поддержания функций организма до поступления в клинику и оказания экстренной помощи: в нем установлен аппарат ИВЛ экспертного класса, многофункциональный монитор, дефибриллятор.

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