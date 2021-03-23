Самарцы смогут получить бесплатную медпомощь вне ОМС в других регионах РФ

Областная прокуратура внесла на рассмотрение Самарской губдумы законопроект, в соответствии с которым Самарская область начнет возмещать траты на медпомощь и лечение жителей региона вне рамок ОМС в других субъектах РФ.

Закон распространяется на тех, кто зарегистрирован по месту жительства на территории Самарской области, но по факту получивших помощь в другом регионе. Речь — о возмещении финансовых расходов, связанных с оказанием (за пределами родного региона) медпомощи при заболеваниях, не включенных в базовую программу ОМС, и паллиативной медицинской помощи.

Также в законе (на основании программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи) прописан порядок возмещения затрат.

Полное название законопроекта, по итогам одобренного депутатами Самарской губдумы — "О порядке возмещения Самарской областью субъекту Российской Федерации, на территории которого гражданину, зарегистрированному по месту жительства на территории Самарской области, фактически оказана медицинская помощь, затрат, связанных с оказанием медицинской помощи при заболеваниях, не включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования, и паллиативной медицинской помощи".

В пояснительной записке надзорного ведомства отмечается, что проект закона разработан в целях исполнения требований ФЗ, направленного на обеспечение доступности и качества медицинской помощи. Напомним, на федеральном уровне программа госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2021 г. и плановый период 2022–2023 гг. была утверждена постановлением правительства РФ 28 декабря 2020 г., а в силу вступила с 1 января 2021 г.

В программе прописан перечень видов, форм, условий предоставления медпомощи, а также список заболеваний и состояний, при которых медпомощь оказывается бесплатно. Прописаны и категории граждан, получающих бесплатную помощь, а также средние нормативы объема и финансовых затрат медпомощи. Кроме того, в документе прописаны порядок и структура формирования тарифов на медицинскую помощь, способы ее оплаты и требования к территориальным программам госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи (порядок и условия предоставления).