ВСК и "ТрансКонтейнер" запустили онлайн-страхование грузов

Страховой Дом ВСК и ПАО "ТрансКонтейнер" (входит в ГК "Дело") запустили онлайн-страхование грузов. Услуга реализована в рамках сервиса дистанционных продаж iSales, который работает с помощью передовых методов API интеграции с информационными системами участников транспортного процесса. Технология позволяет ВСК предоставить клиентам страховую защиту грузоперевозок почти мгновенно.
При оформлении перевозки клиенты могут включать страхование от ВСК в состав заказа, полис будет сформирован и доступен клиенту после начала перевозки. Программа распространяется на все основные риски, дорожно-транспортные происшествия, повреждения и противоправные действия третьих лиц. Услуга предусматривает совокупное страховое покрытие до 1 млрд руб. и быстрое урегулирование убытка.
О наступлении страхового случая можно будет сообщить через любой доступный канал как через Страховой Дом ВСК, так и в ПАО "ТрансКонтейнер". При ущербе на сумму до 1 млн руб. урегулировать страховое событие можно за 3 дня, а за 5-7 дней — если ущерб оценивается более 1 млн руб. Достаточно лишь представить необходимый пакет документов.
"Страховой Дом ВСК обладает богатым опытом страхования грузоперевозок. Сегодня в нашем послужном списке крупнейшие игроки рынка логистики. Мы предлагаем современные онлайн-продукты, которые помогают нашим клиентам страховать грузы за одну минуту. Мы рады старту сотрудничеству с компанией "ТрансКонтейнер". Теперь под надежной защитой ВСК будут железнодорожные контейнерные перевозки, транспортировка контейнеров автотранспортом, морские и речные контейнерные перевозки крупнейшего оператора России", — отметил Антон Смулько, заместитель генерального директора по андеррайтингу Страхового Дома ВСК.
"Наш приоритет — повышение качества и доступности услуг, поэтому мы запускаем сервис страхования с максимально привлекательными ценовыми и временными характеристиками и делаем это сразу в онлайн-формате. Новая опция позволит клиентам упросить процедуру оформления перевозки и сократить свои издержки. Следующим шагом развития этого направления станет запуск механизма автоматического урегулирования убытков", — отметил директор по продажам и клиентскому сервису Никита Пушкарев.
iSales — это онлайн-сервис заказа и мониторинга контейнерных перевозок, доступный на сайте и в приложениях на платформах iOS и Android. Сервис позволяет самостоятельно рассчитать стоимость, оформить и оплатить услуги (в том числе при помощи банковской карты), отследить статус исполнения заказа, контролировать местонахождение контейнера в режиме реального времени. На iSales приходится 99% поступающих от клиентов заказов, 97% объемов перевозок и 98% выручки ПАО "ТрансКонтейнер".
ПАО "ТрансКонтейнер" — российский интермодальный контейнерный оператор с крупнейшим в России парком контейнеров и фитинговых платформ, работает на всей сети железных дорог стандарта 1520. Парк контейнеров составляет порядка 88 тысяч единиц, фитинговых платформ — 34 тысяч единиц. Компания управляет 41 железнодорожным терминалом в России. Чистая прибыль по МСФО в 2020 году составила 12,659 млрд руб. (+7,7% к 2019 году), выручка — 103,497 млрд руб. (+20,1%). Объем перевозок под контролем компании в 2020 году достиг рекордных 2,405 млн ДФЭ (+ 17,3%). Единственным акционером является Группа компаний "Дело".
Страховой Дом ВСК работает с 1992 года и является универсальной страховой компанией, предоставляющей услуги физическим и юридическим лицам на всей территории России. Компания стабильно входит в ТОП-10 страховщиков страны по сборам. На сегодняшний день более 30 млн человек и 500 тысяч организаций воспользовались продуктами и услугами ВСК. Региональная сеть компании насчитывает свыше 500 офисов во всех субъектах России. Надежность и финансовая устойчивость компании подтверждены рейтингами ведущих российских и международных рейтинговых агентств: "ruAA" — по версии рейтингового агентства "Эксперт РА", АА (RU) — по версии АКРА и "BB" — по международной шкале Fitch Ratings. Сайт — www.vsk.ru.