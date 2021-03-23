В феврале в Самарской области не зафиксировано ни одного случая гриппа

В феврале 2021 года в Самарской области не зафиксировано ни одного случая заболевания гриппом. Информация об этом опубликована в докладе Самарастата о социально-экономическом положении региона.

Как отметили в службе статистики со ссылкой на Роспотребнадзор по Самарской области, в аналогичном периоде 2020 года в регионе зафиксировано 170 случаев заболевания гриппом.

В то же время увеличилось число заболевших острыми инфекциями верхних дыхательных путей множественной или не уточненной локализации. Так, в феврале 2020 г. число заболевших самарцев составило 50488 человек, а в феврале-2021 — уже 65968 человек, то есть в 1,3 раза.