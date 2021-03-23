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ЖКХ и благоустройство Общество

Тротуары на Ракитовском шоссе не будут обустраивать ближайшие три года

САМАРА. 23 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Департамент градостроительства Самары заявил, что в ближайшие три года средства в муниципальной казне на комплексное обустройство Ракитовского шоссе не предусмотрены.

Сейчас на Ракитовском шоссе нет ни тротуаров, ни освещения. Пешеходы вынуждены ходить по проезжей части. Самарцы поинтересовались вопросом благоустройства шоссе в профильном департаменте.

Ведомство ответило, что на ближайшие три года в бюджете Самары средства на данные работы не предусмотрены.

"В случае обеспечения финансирования департамент градостроительства готов выступить заказчиком строительства тротуара в рамках реконструкции Ракитовского шоссе. Для этого необходимо будет разработать документацию по планировке территории, проект, пройти государственную экспертизу, осуществить строительно-монтажные работы. Жизненный цикл процессов — приблизительно три года", — рассказали в департаменте.

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