В Самарской области возбудили уголовное дело из-за падения снега на женщину

В Отрадном возбудили уголовное дело из-за падения снега на женщину, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

3 марта на ул. Гайдара с дома №34 на женщину с крыши упала снежная масса. Ей были причинены телесные повреждения: медики ГБУЗ СО "Отрадненская городская больница" диагностировали ушиб плечевого пояса и плеча.

13 марта в отношении неустановленных должностных лиц из числа работников ООО "Коммунальная сервисная компания г. Отрадного" по ч.1 ст. 238 УК РФ по факту ненадлежащего выполнения работ и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности или здоровья потребителей по очистке кровли, желобов и свесов от снега, наледи и сосулек.

Прокуратурой признано законным постановление о возбуждении уголовного дела. В настоящее время по уголовному делу СО по г. Отрадный СУ СК России по Самарской области проводится расследование, ход которого находится на контроле прокуратуры города.