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Страхование Финансы

ВСК: Востребованность онлайн-сервисов Well-being в рамках ДМС выросла почти в 5 раз

САМАРА. 24 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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По итогам 2020 года клиенты Страхового Дома ВСК в 4,7 раз чаще использовали дистанционные сервисы Well-being, предоставленные в рамках корпоративных программ добровольного медицинского страхования.

В мобильном приложении "ВСК страхование" доступна психологическая помощь потребителям, консультации по здоровому образу жизни, услуги телемедицины, финансовые консультации и юридическая поддержка.

"Таких результатов удалось достичь благодаря расширенным форматам предоставления услуг корпоративным клиентам по ДМС, в том числе посредством дистанционных сервисов, ставших особенно актуальными в период пандемии. В рамках развития интегрированных программ медицинского страхования ВСК предлагает клиентам не просто классический ДМС, а комплексный продукт, включающий инструменты Well-being. Такой подход позволяет повысить мотивацию потребителей услуг вести здоровый образ жизни и привлечь новых клиентов, ценящих не только высокий уровень сервиса по ДМС, но и решения, влияющие на благополучие сотрудников", — рассказал заместитель генерального директора по медицинскому страхованию ВСК Олег Витько.

Гид потребителя

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