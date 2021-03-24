Самарские медики спасли ребенка, которому осколок стекла повредил внутренние органы

Детские хирурги больницы им. Середавина в Самаре провели уникальную операцию по извлечению стекла размером 9 см, которое повредило внутренние органы ребенка. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

При каких обстоятельствах ребенок получил такую серьезную травму, в областном минздраве не уточняют, но отмечают, что врачи с помощью современных технологий и собственного профессионализма успешно извлекли стекло и спасли жизнь мальчику.

Опасность ситуации, по данным министерства, заключалась в том, что стекло уже попало в грудную клетку ребенка, и это мешало сделать полный вдох. Современные технологии позволили обойтись без разрезов на теле. Вместо рубцов остались три незаметные точки.

"Когда ребенок поступил к нам, мы выполнили компьютерную томографию и увидели, что это осколок достаточно больших размеров, - цитируют в областном минздраве детского хирурга больницы Дмитрия Быкова. - Он находился в печени, пробил диафрагму и уже "уходил" в грудную клетку. Мы провели малотравматичную операцию. Она длилась меньше часа".

"Очень благодарна врачам! Операция прошла удачно, - рассказала медикам мать мальчика Мария Олеговн, - очень удачно и быстро. Стекло извлекли. Сейчас с мальчиком все хорошо, делаем упражнения для развития диафрагмы. Местный педиатр сказал, что с дыханием сейчас все нормально. Ребенок вспоминает хирурга Дмитрия Владимировича, который делал операцию, он ему очень понравился и запомнился".