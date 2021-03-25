Гандбольная "Лада" обыграла "Луч" - 42:17

В своем заключительном матче предварительного этапа "Суперлиги Париматч — чемпионата России" в Тольятти "Лада" победила "Луч" из Москвы — 42:17 (19:9).

Уже на 14-й минуте при счете 7:5 состав волжанок был почти полностью изменен. Тем не менее, картина еще долго не менялась. До 23-й минуты соперников продолжали разделять все те же два мяча.

Однако на остаточном отрезке тайма "Луч", исчерпав энергетический запас, погас. Причем так наглухо, что за семь минут не сумел даже толком приблизиться к воротам Деревень, а в свою сетку запустил целых восемь безответных мячей. Три из них в довесок к своим предыдущим трем отвесила москвичкам расстаравшаяся на финише тайма Щербак, будущий лучший бомбардир игры.

Восстановившись в раздевалке, гости почти шесть минут отбегали с волжанками на встречных курсах. Вставшая в тольяттинскую "рамку" Михайлюта трижды выгребла мяч из своих владений — ровно столько же, сколько и ее столичная коллега по амплуа. Однако после этого (главным образом, благодаря сольным номерам Никитиной) "Лада" вывела игру из равновесия. "Луч" опять расклеился. И после пяти подряд пропущенных голов, два последних из которых пришлись на долю Ганичевой, взял свой третий тайм-аут на 43-й минуте игры.

К этому моменту разница уже была "плюс 16". А к исходу встречи она доросла до четверти сотни мячей. Самый внушительный вклад в финишный спурт волжанок внесла Барынина. Пик ее активизации пришелся на заключительный семиминутный фрагмент поединка. Но, забив четыре гола, три из которых — кряду, она перенаправила мушку на штангу, бабахнув пару раз по ней. И звание лучшего снайпера матча досталось не Валентине, а топ-голмейстеру первого тайма Щербак.