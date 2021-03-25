16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре работающих пенсионеров рекомендовано отправлять на удаленку В регионе 100 тыс. жителей завершили вакцинацию от коронавируса Самарские ученые разработали метод тепловизионной диагностики пациентов с COVID-19 За время пандемии на станциях скорой помощи региона было создано более 100 инфекционных бригад В Самарской области заболеваемость наркоманией снизилась на 7,7%

Здравоохранение Общество

В регионе 100 тыс. жителей завершили вакцинацию от коронавируса

САМАРА. 25 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 18
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области 24 марта 100-тысячный житель региона сделал вторую инъекцию вакцины ГамКовидВак.

Как рассказала заместитель главного врача Самарской городской поликлиники № 6 Ирина Горохова, на сегодняшний день в поликлинике привили уже 2750 человек, из них завершили полностью вакцинацию 1683 человека.

"Среди привитых около 50% пациентов — это наше старшее поколение, люди старше 60 лет, — рассказала Ирина Викторовна. — Молодые люди также активно идут на вакцинацию, записываются на прививку и по телефону, и через портал Госуслуги. За период проведения вакцинации с января у нас в поликлинике не зафиксировано ни одной тяжелой реакции на прививку. Вакцинация помогает сформировать иммунитет каждого отдельного человека и в целом создает иммунную прослойку, которая позволит прекратить распространение коронавируса и создать условия для нормальной жизни".

На сегодняшний день всего в регионе привито более 155 тыс. жителей. Записаться на прививку можно дистанционно — на портале Госуслуг или по телефону поликлиники по месту прикрепления полиса ОМС. Также работает телефон горячей линии 122.

Даже при отсутствии вакцины в поликлинике граждане могут оставить заявку на вакцинацию в листе ожидания. Такая возможность есть при любом способе записи. Как только препарат поступит в поликлинику, они в числе первых будут приглашены на вакцинацию.

Для разъяснения вопросов по вакцинации необходимо обращаться в поликлинику по месту прикрепления полиса ОМС по телефону или горячей линии 122.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4