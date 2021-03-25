В регионе 100 тыс. жителей завершили вакцинацию от коронавируса

В Самарской области 24 марта 100-тысячный житель региона сделал вторую инъекцию вакцины ГамКовидВак.

Как рассказала заместитель главного врача Самарской городской поликлиники № 6 Ирина Горохова, на сегодняшний день в поликлинике привили уже 2750 человек, из них завершили полностью вакцинацию 1683 человека.

"Среди привитых около 50% пациентов — это наше старшее поколение, люди старше 60 лет, — рассказала Ирина Викторовна. — Молодые люди также активно идут на вакцинацию, записываются на прививку и по телефону, и через портал Госуслуги. За период проведения вакцинации с января у нас в поликлинике не зафиксировано ни одной тяжелой реакции на прививку. Вакцинация помогает сформировать иммунитет каждого отдельного человека и в целом создает иммунную прослойку, которая позволит прекратить распространение коронавируса и создать условия для нормальной жизни".

На сегодняшний день всего в регионе привито более 155 тыс. жителей. Записаться на прививку можно дистанционно — на портале Госуслуг или по телефону поликлиники по месту прикрепления полиса ОМС. Также работает телефон горячей линии 122.

Даже при отсутствии вакцины в поликлинике граждане могут оставить заявку на вакцинацию в листе ожидания. Такая возможность есть при любом способе записи. Как только препарат поступит в поликлинику, они в числе первых будут приглашены на вакцинацию.

Для разъяснения вопросов по вакцинации необходимо обращаться в поликлинику по месту прикрепления полиса ОМС по телефону или горячей линии 122.