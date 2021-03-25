"Росгосстрах Жизнь" разработала для банка "Открытие" НСЖ с генетическим чекапом

"Росгосстрах Жизнь" предлагает клиентам Private Banking "Открытие" новый продукт — НСЖ "Вектор здоровья". Это накопительное страхование жизни с медицинскими сервисами, защитой от критических заболеваний, возможностью пройти комплексное генетическое исследование на выявление рисков развития более чем 150 опасных заболеваний и получить персональную программу диагностики и профилактики.

НСЖ "Вектор здоровья" для клиентов Private Banking банка "Открытие" — первый на российском рынке страхования жизни продукт, в основе которого лежит концепция 4P-медицины. Эта концепция основана на четырех принципах: predict, prevent, personalize и participant — предупреждение, предотвращение, участие и персональный подход к каждому человеку.

За первое "Р" (predict) в полисе "Вектор здоровья" отвечает генетический чекап, который поможет предсказать возможные риски для здоровья, основываясь на анализе генома. Исследование, входящее в программу, включает оценку рисков возникновения более чем 150 заболеваний.

Кроме того, анализ выявляет генетическую непереносимость пищевых продуктов и риски дефицита витаминов, а также показывает, какие лекарственные средства будут эффективны, а какие нет.

Основываясь на полученных результатах, клиенту будет предложена персональная программа диагностики и профилактики развития неблагоприятных последствий. Врач поможет скорректировать диету или порекомендует дополнительные исследования.

Регулярный медицинский чекап в лучших российских клиниках, который позволить обратить более пристальное внимание именно на заболевания, к которым есть генетическая предрасположенность, отвечает за второе "Р" (prevent).

При выборе методов диагностики и лечения специалисты будут опираться на индивидуальные в том числе генетические особенности человека, основываясь на полученной ранее информации (третье "Р" — personalize). В случае возникновения у клиента критического заболевания для него будет организовано лечение в России или за рубежом с использованием новейших в том числе экспериментальных методов. И, наконец, четвертый принцип participant: клиент получает максимум информации о своем здоровье, о том, что с ним происходит и сам принимает все решения, основываясь на максимально профессиональной экспертизе специалистов.

В конце срока действия договора клиент полностью возвращает накопленные за срок страхования средства вне зависимости от того, заболел или нет.

Договор НСЖ "Вектор здоровья" можно заключить на 7 лет в рублях с единовременным или с ежегодными взносами. Размер ежегодного взноса — от 250 000 рублей, единовременного — от 1,5 млн рублей.