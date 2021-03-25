"Росгосстрах Жизнь" разработала для банка "Открытие" НСЖ с генетическим чекапом

"Росгосстрах Жизнь" предлагает клиентам Private Banking "Открытие" новый продукт — НСЖ "Вектор здоровья". Это накопительное страхование жизни с медицинскими сервисами, защитой от критических заболеваний, возможностью пройти комплексное генетическое исследование на выявление рисков развития более чем 150 опасных заболеваний и получить персональную программу диагностики и профилактики.
НСЖ "Вектор здоровья" для клиентов Private Banking банка "Открытие" — первый на российском рынке страхования жизни продукт, в основе которого лежит концепция 4P-медицины. Эта концепция основана на четырех принципах: predict, prevent, personalize и participant — предупреждение, предотвращение, участие и персональный подход к каждому человеку.
За первое "Р" (predict) в полисе "Вектор здоровья" отвечает генетический чекап, который поможет предсказать возможные риски для здоровья, основываясь на анализе генома. Исследование, входящее в программу, включает оценку рисков возникновения более чем 150 заболеваний.
Кроме того, анализ выявляет генетическую непереносимость пищевых продуктов и риски дефицита витаминов, а также показывает, какие лекарственные средства будут эффективны, а какие нет.
Основываясь на полученных результатах, клиенту будет предложена персональная программа диагностики и профилактики развития неблагоприятных последствий. Врач поможет скорректировать диету или порекомендует дополнительные исследования.
Регулярный медицинский чекап в лучших российских клиниках, который позволить обратить более пристальное внимание именно на заболевания, к которым есть генетическая предрасположенность, отвечает за второе "Р" (prevent).
При выборе методов диагностики и лечения специалисты будут опираться на индивидуальные в том числе генетические особенности человека, основываясь на полученной ранее информации (третье "Р" — personalize). В случае возникновения у клиента критического заболевания для него будет организовано лечение в России или за рубежом с использованием новейших в том числе экспериментальных методов. И, наконец, четвертый принцип participant: клиент получает максимум информации о своем здоровье, о том, что с ним происходит и сам принимает все решения, основываясь на максимально профессиональной экспертизе специалистов.
В конце срока действия договора клиент полностью возвращает накопленные за срок страхования средства вне зависимости от того, заболел или нет.
Договор НСЖ "Вектор здоровья" можно заключить на 7 лет в рублях с единовременным или с ежегодными взносами. Размер ежегодного взноса — от 250 000 рублей, единовременного — от 1,5 млн рублей.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA-") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.