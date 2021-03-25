КПРФ предлагает сократить время голосования на региональных и муниципальных выборах

Фракция КПРФ в Самарской губернской думе внесла на рассмотрение законопроект о сокращении времени работы избирательных участков. Коммунисты предлагают закрывать участки в 20:00 вместо предусмотренных сейчас региональным законодательством 22:00.

Разработчики законопроекта ссылаются на то, что голосование на выборах федерального уровня проходит с 8 до 20 часов.

Кроме того, они ссылаются на практику, которая показывает, что "после 20 часов избирательные комиссии просто ожидают окончание времени голосования в пустующих помещениях". приводится соответствующая статистика: количество проголосовавших с 20 до 22 часов 10 сентября 2017 г. составило 1,73%, а 8 сентября 2019 г. - 1,55%.

Также, по мнению депутатов, окончание голосования в 22 часа негативно сказывается и на подведении итогов голосования, затягивая процесс их подведения.К этому времени члены УИКов измотаны и усталы.

Приоритетной же задачей называется снижение расходов на проведение выборов. Сейчас час работы члена УИКа обходятся бюджетам от 47 до 52 рублей. А общая численность членов УИКов с правом решающего голоса только в Самаре составляет 5523 человека. Экономия таким образом составит около 550 тыс. рублей.

Применение досрочного голосования, системы "Мобильный избиратель" и трехдневное голосование позволят не допустить ущемления прав избирателей, считают во фракции КПРФ.