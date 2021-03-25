"Росгосстрах" в 2020 году помог получить медпомощь более чем 15 тысячам иностранцев

За 10 лет реализации программы страхования иностранных студентов, трудовых мигрантов и членов их семей компания "Росгосстрах" организовала и оплатила оказание медицинской помощи на сумму около 500 млн рублей. Доступный по цене продукт "РГС-Гость" ежегодно обеспечивает защиту здоровья нескольких сотен тысяч иностранцев, приезжающих в нашу страну.

Для приезжающих в Россию на заработки расходы на сложную операцию при травме или остром заболевании могут быть тяжелым финансовым бременем, поэтому важно, что полис "РГС-Гость" не только полностью соответствуют всем требованиям законодательства, предъявляемым к условиям и порядку добровольного медицинского страхования иностранных граждан, но и предоставляет реальную защиту. Базовыми элементами программы являются первичная медико-санитарная помощь и специализированная медицинская помощь в неотложной форме. Программа актуальна не только для трудовых мигрантов, но и для членов их семей, особенно детей младшего и среднего возраста.

Для студентов из-за рубежа российские учебные заведения зачастую предъявляют расширенные требования к полису, поэтому в программу страхования могут быть включены дополнительные опции: плановый медосмотр, выдача медицинских справок и т. д.

При заболевании или травме застрахованные по программе "РГС-Гость" могут круглосуточно обращаться по бесплатному многоканальному номеру, чтобы сообщить о страховом случае. Специалист контактного центра организует предоставление медицинской помощи в лечебном учреждении нужного профиля.

"Гибкий подход "Росгосстраха" к созданию страховых программ и высокие компетенции специалистов страховой компании в организации медицинской помощи за 10 лет оценили не только сотни тысяч трудовых мигрантов, но и их работодатели, — отмечает руководитель Блока медицинского страхования ПАО СК "Росгосстрах" Галина Таланова. — Иностранцам сложно сориентироваться в нашей системе здравоохранения, нередко присутствует и языковой барьер, а потребность в получении медицинских услуг есть всегда — и в этом на помощь приходит "Росгосстрах". Полис "РГС-Гость" обеспечивает застрахованным возможность легального пребывания в нашей стране и гарантирует оперативное оказание им квалифицированной медицинской помощи".

Особые отношения у компании складываются с вузами — каждый пятый иностранный студент в нашей стране сегодня имеет полис "РГС-Гость". Руководство учебных заведений рассматривает партнерство со страховой компанией как часть стратегии по социальной защите своих студентов и потому всегда очень тщательно выбирает тех, кто может обеспечить наилучшее качество сервиса, с учетом особенностей конкретного региона. Регионами-лидерами по количеству застрахованных и по числу обращений за медицинской помощью являются Москва, Санкт-Петербург, Тюмень, Приморский и Алтайский края.

В 2020 году, прошедшем под знаком пандемии COVID-19, врачи медицинского контактного центра "Росгосстраха" продолжали в круглосуточном режиме организовывать необходимую клиентам-иностранцам помощь даже в условиях ограничений в работе медицинских организаций, часть из которых была перепрофилирована для лечения коронавирусной инфекции. Всего в прошлом году за медицинской помощью обратилось более 15 тысяч застрахованных по программе "РГС Гость". Среди зарегистрированных страховых случаев были и очень сложные, когда, по сути, речь шла о спасении жизни застрахованного.

Так, в частности, недавно "Росгосстрах" пришел на помощь иностранному гражданину, работавшему на стройке во Владивостоке — компания организовала и полностью оплатила пребывание в стационаре после обширного инфаркта миокарда, при этом клиент несколько дней провел в отделении реанимации. В Сургуте несколько застрахованных отравились в местной столовой, в связи с чем не один день провели в отделении токсикологии в краевой инфекционной больнице.

У иностранных рабочих нередки случаи переломов костей, сложных сочетанных травм, при которых требуется длительное лечение в стационаре и высокотехнологичные операции, включая металлоостеосинтез (установку металлоконструкций на месте перелома). Иногда приходится оказывать клиентам и психологическую помощь — например, пока бригада "скорой помощи" ехала к студенту из Африки с почечной коликой, врач медицинского контактного центра успокаивал его, рассказывая, как перетерпеть острый болевой приступ.

Были в недавней практике оказания помощи застрахованным по программе "РГС-Гость" и довольно экзотические страховые случаи. Так, в Астрахани клиента укусил каракурт — паук из рода черных вдов, яд которых очень опасен. Пострадавшего нашли незнакомые люди и привезли в больницу в полубессознательном состоянии. Врачи вовремя ввели специальную противокаракуртовую сыворотку и поставили капельницу с лекарственными препаратами, нейтрализующими действие смертельных токсинов. Благодаря оперативности и большому опыту врачей застрахованного удалось спасти и вывести из тяжелого состояния.

"Множество таких примеров успешного урегулирования страховых событий по программе "РГС-Гость" позволяет нам поддерживать репутацию компании среди мигрантов и их работодателей на самом высоком уровне", — подчеркивает Галина Таланова.