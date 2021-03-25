В самарских ковид-госпиталях помощь пациентам оказывают порядка 6 тысяч медработников

В Самарской области медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее сегодня оказывают в 23 инфекционных госпиталях. Одним из первых в апреле прошлого года такой стационар был развернут на базе Самарской областной клинической больницы им. В. Д. Середавина. В течение года работы пациентам в "красной зоне" медицинскую помощь оказывали порядка 2 тысяч медработников клиники и специалистов, привлечённых из других медучреждений.

Сегодня медики рассказывают, как справлялись со сложными задачами и работой в необычных условиях, какой опыт приобрели.

"Это была работа в других условиях, физически других, потому что ты облачен в средства индивидуальной защиты. Это работа с пациентами среднетяжелой и тяжелой категории. Но мы были готовы к этой работе, мы знали, что будем переформатированы в госпиталь. Достаточно подробно были даны все вводные инструкции: как заходить в "красную зону", как лечить, работать с документами", — вспоминает заведующая гематологическим отделением Анна Николаева.

По ее словам в России у всех есть методические рекомендации, как вести пациентов с коронавирусной инфекцией, они постоянно совершенствуются, выходят новые версии с учетом полученных опыта и знаний.

"До этого я работала в отделении гематологии, проходила здесь интернатуру, была врачом, затем заведующим отделением, всегда была сосредоточена на лечении гематологических больных. Но и в госпиталь поступали пациенты не только с коронавирусной инфекцией, но и с другими терапевтическими сопутствующими заболеваниями. И все мы приобрели опыт ведения пациентов со смежной патологией — сахарным диабетом, ревматологическими заболеваниями, перенесшими инфаркты и инсульты, стентирование и аортокоронарное шунтирование. И мы научились хорошо работать в командах со своими коллегами, которые пришли к нам на работу в госпиталь. Этот опыт коммуникации, взаимодействия, взаимовыручки, конечно, бесценный. Мы научились быстро перестраиваться под выполнение новых задач", - отмечает врач.

Старшая медицинская сестра инфекционного отделения № 5 Марина Кузнецова работает в инфекционном отделении с первого дня его создания. "Помню, когда начали работать в госпитале, был страх за родственников, за сотрудников, коллег, — признается Марина Васильевна. — Труднее всего было бороться с этим страхом: войти в "красную зону" и отправлять туда сотрудников. Но нас поддерживало руководство и коллеги. Благодаря их поддержке, спокойствию, опыту мы преодолевали все трудности. Мы понимали, что нужно идти вперед и что только все вместе мы можем с этим справиться. Сейчас мы уже четко знаем, как надо работать, нет того страха, который был вначале. Мы его преодолели, а еще я поняла, что нужно работать командой, и всех своих сотрудников призываю только к этому. Я приобрела колоссальный опыт, особенно по уходу за пациентами. И сейчас делюсь этим опытом с медсестрами, которые у нас работают".

"Сейчас на все прошедшее смотришь уже спокойно, а тогда наше рентгенотделение начало круглосуточно принимать пациентов с подозрением на новую коронавирусную инфекцию и пневмонию, — рассказывает заведующий рентгенотделением Алексей Юдин. — Насколько было сложно, можно судить по цифрам. До пандемии в этом кабинете проходили обследование порядка 30-35 пациентов в день. А в период пика пандемии доходило до 235 человек в сутки. Это был максимум за все время работы. Мы были заранее подготовлены, и коллектив хорошо справился с этой работой. Никаких сбоев в нашей работе не было. Сейчас идет переформатирование нашей больницы, открываются отделения в "чистой зоне", мы продолжаем принимать пациентов с подозрением на COVID — 19 и пневмонию. В целом, я считаю, в кабинете работала профессиональная бригада врачей и рентгенлаборантов, поэтому мы достойно справились с этой работой".