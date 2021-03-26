Пожилая женщина погибла при пожаре в Самарской области

В четверг, 25 марта, примерно в 12:54, начался пожар на ул. Центральной, 24 в с. Кармалы в Ставропольском районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Горел частный дом на площади 48 кв. м. Пожару присвоили повышенный ранг сложности "1-БИС". Борьбу с огнем вели 15 человек. Им удалось ликвидировать пожар в 13:55.

В доме обнаружили тело 95-летней женщины. Один человек был эвакуирован.

Обстоятельства гибели женщины выясняют. Также устанавливают причину возгорания и причиненный ущерб.