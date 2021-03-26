16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Пожилая женщина погибла при пожаре в Самарской области Прокуратурой организована проверка по факту пожара с тремя погибшими в Кинельском районе Три человека погибли при пожаре под Кинелем В Самаре задымилась кровля административного здания на ул. Товарной В Новокуйбышевске из-за пожара из офисного здания эвакуировали 12 человек

Пожары Происшествия

Пожилая женщина погибла при пожаре в Самарской области

ТОЛЬЯТТИ. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 21
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 25 марта, примерно в 12:54, начался пожар на ул. Центральной, 24 в с. Кармалы в Ставропольском районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Горел частный дом на площади 48 кв. м. Пожару присвоили повышенный ранг сложности "1-БИС". Борьбу с огнем вели 15 человек. Им удалось ликвидировать пожар в 13:55.

В доме обнаружили тело 95-летней женщины. Один человек был эвакуирован.

Обстоятельства гибели женщины выясняют. Также устанавливают причину возгорания и причиненный ущерб.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре тушат пожар в бывшем реальном училище

В Самаре тушат пожар в бывшем реальном училище

Пожар на о. Зелененький ликвидирован

Пожар на о. Зелененький ликвидирован

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4