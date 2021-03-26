Более 40% самарских работодателей безответственно относятся к профилактике туберкулеза

Специалисты Роспотребнадзора заявили, что по шкале от 1 до 10 уровень сознательности работодателей Самарской области находится на нижних отметках. Менее 60% ответственно относятся к мероприятиям по профилактике туберкулеза на предприятиях.

В пятницу, 26 марта, региональное министерство здравоохранения совместно с фондом "Личное участие" провели деловой завтрак в формате видеоконференцией. Мероприятие приурочили ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом, а темой разговора стало раннее выявление болезни и роль работодателя в профилактике заболевания.

К участию были приглашены руководители предприятий и организаций региона, замруководителей по работе с персоналом. В рамках видеоконференции выступили руководитель управления организации социально значимой и специализированной медицинской помощи областного минздрава Илья Сиротко, специалист Управления Роспотребнадзора по Самарской области Елена Меркулова, главный врач Самарского областного клинического противотуберкулёзного диспансера им. Постникова Мария Кабаева, главный внештатный специалист минздрава по детской фтизиатрии, заместитель главврача по медицинской части диспансера им. Постникова Лада Барышникова, заместитель главврача по эпидемиологии диспансера им. Постникова Наталья Логинова.

Обсуждение открыл Илья Сиротко, сообщивший о том, как в регионе развернута противотуберкулезная служба: более 1100 коек, в т. ч. 10% для детей, более 10 учреждений в Самарской области, где оказывается лечебная и диагностическая помощь. Представитель минздрава рассказал о мероприятиях, направленных на профилактику туберкулеза, а также выразил обеспокоенность сложившимся положением у заболевших:

"Беспокоит, что в Самарской области среди лиц со впервые выявленным туберкулезом 45% имеют ВИЧ-инфекцию", — прокомментировал он.

В свой черед главный врач Самарского областного клинического противотуберкулёзного диспансера им. Постникова Мария Кабаева отметила, что за последние годы в стране существенно снизились случаи заболеваемости и смертности. Однако Россия до сих пор находится в числе стран с высоким бременем туберкулеза.

"Недавно в министерстве здравоохранения РФ заявили, что по итогам последних лет, в связи с тем, что Россия демонстрирует высокие темпы снижения заболевания (более чем вдвое за 20 лет) и смертности (более чем в четыре раза), страна сейчас — один из первых претендентов на выход из списка государств с высоким бременем туберкулеза", — отметила Мария Кабаева. ПО ее словам, список пересмотрят в сентябре 2021 года.

Также специалист коснулась динамики в Самарской области, сообщив, что пик болезни и смертности пришелся на 2013 год. А в 2020 г. по сравнению с 2019 г. заболеваемость и смертность снизились, соответственно, на 17,4% и на 7,7%.

Для улучшения эпидобстановки, по ее словам, необходимо повышать эффективность организации противотуберкулезной помощи, в том числе, среди работодателей.

"В Самарской области охват населения ежегодными бесплатными профилактическими осмотрами остается высоким по сравнению с ПФО и Россией — 85,4%", — добавила она.

Мария Кабаева напомнила, что в соответствии с действующими санпинами от 2013 г. в обязанности руководителей предприятий всех форм собственности по запросу медорганизаций входит предоставление информации о сотрудниках "в целях организации профосмотров для выявления туберкулеза".

"Тем не менее в 2020 г. продолжается регистрация случаев выявленной болезни у работников, причем не только у тех, кто своевременно не прошел. Были случаи, когда к работе допускались люди с болезнью, выявленной уже на профосмотре. Среди всех, у кого в Самарской области впервые выявили болезнь в 2020 году, 264 человека оказались работающими, из них 61 человек не прошел флюорографию своевременно". — сообщила она.

В 2019 г. обнаружено 322 работника, в 2018-м — 343 работающих человека. Это сотрудники предприятий всех форм собственности, в том числе, крупных нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих, работники электротехнической промышленности, предприятий общепита, торговли, в том числе продуктами питания и т. д.

Во время обсуждения была затронута также тема детской заболеваемости. Лада Барышникова отметила, что за последние 15 лет заболеваемость среди детей уменьшилась в 4,6 раз, а в 2020 г. заболело всего 32 ребенка. Помимо предоставленной статистической и правовой информации специалист по детской фтизиатрии развенчала миф о пробе манту: мочить ее можно.

"Мочить манту не запрещено. Если это произошло, нужно аккуратно протереть чистой сухой салфеткой. Нельзя механически тереть, чтобы не нанести механических повреждений, способных затруднить интерпретацию. Но ничего страшного, если попала вода, — добавила она.

Еще один спикер, Наталья Логинова, рассказала о проведении противоэпидемиологических мероприятий в случае выявления туберкулеза на производстве. Кроме того, она напомнила об административном взыскании за допуск сотрудника к работе без флюорографии и иные бездействия.

На видеоконференции прозвучала информация, что работодатели часто недобросовестно относятся к обязанностям, связанным с эпидемиологическим контролем. Специалист Роспотребнадзора Елена Меркулова отметила, что необходимо усиливать ответственность руководителей.

"В 2020 г. Роспотребнадзор провел 400 контрольно-надзорных мероприятий на предприятиях и в организациях. Все они проводятся с обязательной оценкой деятельности компании по вопросам профилактики туберкулеза. И, конечно, выявляются нарушения санитарного законодательства", — сообщила она.

Елена Меркулова добавила, что по шкале от 1 до 10 уровень сознательности региональных работодателей не слишком высок.

"Не более 60% ответственно относятся к указанным мероприятиям. Количество протоколов исчисляется не единицами и даже не десятками. К сожалению, есть тенденция к игнорированию необходимых комплексных мер, ключевые из которых — профилактические осмотры".

Специалист Роспотребнадзора добавила, что зачастую работодатели не желают предоставлять медицинским организациям информацию о сотрудниках.

"Медицинская организация обязана готовить запросы в организацию. Но работодатель подчас ведет себя странно: отказывается предоставлять списки сотрудников, требует предписаний Роспотребнадзора, хотя законом все расписано, кто, что должен делать и в каком объеме. Работодатели начинают говорить о правах, закрытости сведений и необязательности в представлении информации. В этих случаях Управление Роспотребнадзора вынуждено уже применять взыскания. Неосведомленность и нежелание знать санитарное законодательство, позволяющее сохранять здоровье, подчас заканчивается административной ответственностью", — заключила Елена Меркулова.