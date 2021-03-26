САТОБ проведет "Ночь в театре"

В субботу, 27 марта, Самарский театр оперы и балета проведет праздничную программу "Ночь в театре", посвященную Международному дню театра.

Перед спектаклем "Щелкунчик" в 18:00 зрители поучаствуют в необычном перформансе — герои балета встретят их в фойе, с ними можно будет сфотографироваться.

В 22:00 в Колонном зале состоится специальный дополнительный показ концертной программы Ave Maria. Молитва Ave Maria была положена на музыку композиторами самых разных стран, эпох и стилей.

Также гостей театра ждут экскурсии с Призраком Оперы и тур по театру с режиссером Мариной Монастырской.