Денис Мантуров: "У предприятий Самарской области есть хорошие перспективы развития"

Глава Минпромторга России Денис Мантуров и губернатор Дмитрий Азаров провели личную встречу и обсудили вопросы развития промышленности Самарской области.

По мнению министра, у региона есть большой потенциал для дальнейшего промышленного роста. Губерния имеет ряд преимуществ: широкий спектр производимых товаров и услуг, выгодное географическое расположение, а также эффективные инструменты поддержки, которые оказывает регион и Правительство страны для привлечения инвестиций.

Губернатор отметил, что наиболее экономически и промышленно развитые регионы больше страдают в период кризисов. Тем не менее, если в 2008–2009 гг. валовый региональный продукт "просел" почти на 20%, то по итогам 2020 г. — с учетом действующих в период пандемии ограничений — удалось этого не допустить. "Мы удержали показатели на уровне 2018 года, когда ВРП составил 1,5 триллиона рублей. Благодаря колоссальной поддержке со стороны федерального Правительства мы отработали стабильно", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

"У предприятий Самарской области есть хорошие перспективы дальнейшего развития. Только по Фонду развития промышленности у нас 15 проектов реализуется в регионе, сумма больше 6 миллиардов рублей льготных займов. Шесть проектов уже вышли на заявленные производственные мощности. Поэтому я рассчитываю, что потенциал промышленного производства будет интенсивно развиваться", — уверен Денис Мантуров.

Чтобы детально разобрать все задачи, уже два дня в области работает представительная делегация Минпромторга страны — руководители практически всех отраслевых департаментов. Задача — предметно, с учетом межотраслевой составляющей оценить эффективность мер поддержки и выработать новые, оперативно принять комплекс решений.

Губернатор Дмитрий Азаров поблагодарил Дениса Мантурова за особое внимание к Самарской области и плодотворное сотрудничество. "Сегодня де-факто прошло целевое совещание Минпромторга России, посвященное проблемам нашего региона. Безусловно, это даст импульс развития многим предприятиям и промышленности региона в целом. А это — новые инвестиции, налоговые поступления, и что самое главное — новые высокотехнологичные рабочие места, — подчеркнул глава региона. — Льготное кредитование, поддержка наших предприятий по аккредитации и сертификации, по продвижению на рынке, — все это самым положительным образом сказалось на развитии наших новых технологических компаний, предприятий малого и среднего бизнеса, которые сегодня занимаются промышленным производством. Денис Валентинович, спасибо, что привезли все департаменты, с каждым из которых мы тесно взаимодействуем".

Отдельную благодарность Дмитрий Азаров выразил министру за поддержку отечественного автопрома, в частности, — АВТОВАЗа, его сотрудников и членов их семей. "АВТОВАЗ в прошлом году получил колоссальную помощь благодаря решениям президента Владимира Владимировича Путина, которые были подготовлены Министерством промышленности и торговли страны. Все меры поддержки, которые были реализованы в полной мере, фактически позволили нам удержать выпуск и продажи автомобилей, несмотря на все сложности прошлого года. А сегмент рынка в прошлом году АВТОВАЗ даже расширил", — обратился губернатор области к Денису Мантурову.

Помимо автопрома Минпромторг России в 2020 г. оказал существенную помощь в защите медиков и населения от угрозы распространения коронавирусной инфекции. "Министерство промышленности и торговли страны оказало колоссальную поддержку нашему региону в целом. Даже говорить об отдельных предприятиях, подотраслях — неправильно. Это была помощь и поддержка всему региону, всем жителям, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Я благодарен вам, Денис Валентинович, за внимание к региону. Самарская область — опорный край державы, где сосредоточена мощнейшая промышленность, и поэтому такое внимание не случайно".