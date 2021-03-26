Лауреатов "Театрального Приволжья" выберут в прямом эфире

До объявления лауреатов Фестиваля детских и молодежных театральных коллективов "Театральное Приволжье" осталось меньше суток. Уже 27 марта, в 13:00 по московскому времени, стартует самая интересная и волнительная часть фестиваля — голосование экспертного жюри и определение победителей.

Напомним, Фестиваль "Театральное Приволжье" — это общественный молодежный проект, созданный по инициативе аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. Фестиваль состоит из двух основных этапов: регионального и окружного. Самарский региональный этап проходит при поддержке правительства Самарской области.

Шорт-лист претендентов от каждого региона-участника опубликован на сайте www.театральноеприволжье.рф. Все спектакли — уже победители в региональных этапах, но впереди борьба за звание "Лучшего" во всем Приволжском федеральном округе. Центральной площадкой подведения итогов фестиваля "Театральное Приволжье" станет Удмуртская государственная филармония. К трансляции подключатся студии во всех субъектах округа, в которых за прямым эфиром подведения итогов будут наблюдать участники фестиваля — молодые актеры, режиссеры и эксперты из числа признанных театральных деятелей. 28 спектаклей из 14 регионов ПФО и 14 комиссий экспертного жюри. Все претенденты на победу в абсолютно равных условиях, никаких привилегий. Поочередно в прямой эфир будет выходить регион за регионом и объявлять "Лучших" по мнению экспертов. Победителей определят по сумме голосов, полученных от жюри из всех регионов. Итоговые результаты огласят в прямом эфире в ходе трансляции церемонии подведения итогов "Театрального Приволжья".

Желаем победы и болеем за наших ребят из Творческого объединения "СТО" (МБУК г. о. Самара "Самарский молодёжный драматический театр "Мастерская", спектакль "Френдзона") и Образцового театра кукол юного актера "Аленький цветочек" (МБУ ДО "ЦВР "Крылатый" г. о. Самара, спектакль "Шинель").

Присоединяйтесь к прямому эфиру и следите за ходом голосования в номинациях "Лучший молодёжный спектакль", "Лучший детский спектакль", "Лучшая режиссёрская работа", "Лучший актер", "Лучшая актриса", "Лучший спектакль, раскрывающий тематику года" завтра, 27 марта, в 13:00 (время московское) на сайте www.театральноеприволжье.рф.