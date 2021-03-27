Вертолетную площадку в Самаре откроют после реконструкции 1 июля

Вертолетную площадку в поселке Управленческий в Самаре планируется открыть для посетителей к 1 июля 2021 года, рассказала глава города Елена Лапушкина в прямом эфире ГТРК "Самара".

"Проект очень интересный и многоуровневый. Хочется, чтобы каждый человек, который посетит вертолетную площадку, создал свое впечатление об этой территории. Убеждена, что она понравится абсолютному большинству", — отметила Елена Лапушкина.

Напомним, благоустройство "вертолетки" стартовало в 2020 году. При создании дизайн-проекта специалисты постарались сохранить уникальный ландшафт территории. Здесь появятся прогулочные зоны и смотровые площадки, зона отдыха с навесами и лежаками, игровой комплекс для детей.

Вместе с обновлением вертолетной площадки обустраиваются подъездные пути: отремонтированы тротуары, установлено освещение, организованы дополнительные парковочные места.

С 26 апреля на платформе 63.gorodsreda.ru стартует онлайн-голосование за территории, которыми займутся в следующем году. Объекты, набравшие наибольшее количество голосов, попадут в перечень территорий для благоустройства на 2022 год.