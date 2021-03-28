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Здравоохранение Общество

За сутки в Самарской области 199 человек заразились коронавирусом, шестеро погибли

САМАРА. 28 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 28 марта, в Самарской области зарегистрировали 199 случаев заражения коронавирусом, сообщает стопкоронавирус.рф.

Всего с начала пандемии в регионе заразились 55 136 человек. Из них выздоровели 51 869 пациентов, в том числе 207 — за последние сутки.

Также за сутки в Самарской области скончались шесть заразившихся, а за все время — 1071 человек.

В России за сутки выявили 9 088 случаев заражений, а всего с начала пандемии — 4 519 832. Скончались за сутки 336 пациентов, всего — 97 740 человек. Выздоровели за сутки в стране 8 630 пациентов, всего — 4 139 128 человек.

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